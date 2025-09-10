Porto Alegre recebe tecnologia de monitoramento ambiental a partir de algas nativas

Em fevereiro de 2025, Porto Alegre recebeu um bar flutuante nas margens da Orla do Guaíba, o Heineken Floating Bar, iniciativa da plataforma Green Your City, da marca cervejeira que buscava oferecer uma experiência diferenciada para o porto-alegrense, com entretenimento e gastronomia. Devido à renda gerada deste evento, que aconteceu durante o final das tardes de sextas e finais de semana, do dia 14 de fevereiro até o dia 9 de março, a Capital deu início no último domingo a um piloto ecológico de três meses voltado à remoção de poluentes, descarbonização, monitoramento contínuo e incentivo à biodiversidade local.

Pela primeira vez, Porto Alegre recebe a tecnologia regenerativa das caravelas ecológicas, que atua como um barco inteligente que utiliza a biorremediação de algas nativas em associação com técnicas hidropônicas para fazer o monitoramento ambiental e purificar de forma contínua a água, combatendo a poluição. Conforme as algas vão crescendo, elas se alimentam da poluição, absorvendo carbono e oxigenando a água. O projeto é desenvolvido pela Infinito Mare. A colheita periódica das algas remove os poluentes e permite análises laboratoriais sobre as condições da água.

A ação foi instalada no Arroio Dilúvio, próximo ao delta, no domingo (7), na região do bairro Praia de Belas. Além disso, uma segunda Caravela foi instalada na prainha do Parque Pontal, no sábado (6). Porto Alegre foi uma das cidades selecionadas para ancorar o projeto. As caravelas também passaram na Baía de Guanabara, Lagoa da Pampulha, Marina da Glória e o Santuário Marinho da Paisagem Carioca, ao lado do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro.

"O local de instalação foi selecionado considerando fatores hidrológicos, ambientais e de visibilidade, dada a relevância do Dilúvio e do Guaíba para a cidade de Porto Alegre”, explica a Diretora de Projetos e Políticas de Sustentabilidade da Secretaria do Meio-Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus), Rovana Reale Bortolini.

Com monitoramento contínuo, análises laboratoriais, coleta de dados e ações de sensibilização local, o projeto pretende deixar um legado de regeneração híbrida, com foco na recuperação dos serviços ecossistêmicos e na valorização das soluções baseadas na natureza no contexto urbano.

Bruno Libardoni, CEO da Infinito Mare, diz que buscam mostrar para a população e para a prefeitura que existe uma solução inteiramente brasileira que promova o bem. "Depois dos três meses iniciais, patrocinados através do Heineken Floating Bar, a gente quer mostrar os resultados. A ideia é que promova a perpetuação da tecnologia no sistema de Porto Alegre". Ainda de acordo com o CEO, a cada 15 dias farão um acompanhamento para saber qual o comportamento que as caravelas tiveram, quais algas cresceram, quais os organismos que interagem e os reais benefícios do equipamento.