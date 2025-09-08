Porto Alegre terá medidores de velocidade que irão multar quem ultrapassar o sinal vermelho

Foi aberto nesta segunda-feira (8) edital para instalação de medidores de velocidade em 15 cruzamentos de Porto Alegre. De acordo com o diretor-presidente da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), Pedro Bisch Neto, o objetivo é ampliar a segurança viária na capital gaúcha.

"Sabemos que é possível reduzir o número de mortes por meio do monitoramento eficaz das leis de trânsito. Com esses equipamentos, vamos obter dados de mobilidade para subsidiar decisões técnicas sobre a gestão da cidade e estimular a conscientização e o respeito às regras de trânsito, ao promover uma mudança cultural em prol da segurança de todos usuários das vias públicas de Porto Alegre", destaca Neto.

O pregão eletrônico para contratação da prestação de serviços de fornecimento de sistemas de detector de avanço de sinal vermelho foi divulgado pela prefeitura no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa) desta segunda. A EPTC informa aos interessados que a abertura das propostas e o início da disputa ocorrerão no dia 30 de setembro, às 10h. Os procedimentos para acesso ao pregão eletrônico estão disponíveis no site ( portaldecompraspublicas.com.br) . Informações adicionais podem ser obtidas pelo e-mail licit@eptc.prefpoa.com.br

O edital prevê a instalação de medidores de velocidade do tipo fixo eletrônico controlador misto, com tecnologia de sensores não intrusiva ao pavimento, em 15 cruzamentos da Capital. Além da instalação, também estão previstos manutenção, extração e transmissão remota de dados, utilizando a mesma tecnologia.

Nos seis primeiros meses de 2025, a Comissão de Análise de Sinistros com Morte do Programa Vida no Trânsito avaliou 30 sinistros fatais, correspondentes a 68% do total. Entre os principais fatores e condutas de risco identificados estão avanço de sinal vermelho do semáforo ou de parada obrigatória, seguido de velocidade excessiva ou inadequada, condução sem CNH regular, alcoolemia e conversão ou circulação em local proibido.

A definição dos locais contemplados levou em conta o ranking de pontos elegíveis à fiscalização eletrônica viária do ano de 2024, elaborado a partir dos indicadores de sinistralidade registrados entre 2022 e 2024. Com base nesse documento, foi estabelecida a lista de locais para a implantação inicial dos detectores.

Confira os cruzamentos:

- Protásio Alves x Vicente da Fontoura

- Bento Gonçalves x Princesa Isabel

- Baltazar de Oliveira Garcia x Dante Angelo Pilla

- Ipiranga x Silva Só

- Aparício Borges x Oscar Pereira

- Sertório x Souza Reis x Edu Chaves

- Bento Gonçalves x Antônio de Carvalho

- Cavalhada x Campos Velho

- Bento Gonçalves x João de Oliveira Remião

- Protásio Alves x Ramiro Barcelos

- Sertório x Ceará

- Ipiranga x Salvador França

- Farrapos x Santo Antônio

- Carlos Gomes x Plínio Brasil Milano