Terça-feira inicia com chuva, mas tempo abre ao longo do dia no RS

A terça-feira (9) começa com tempo instável, com muitas nuvens e pancadas de chuva em partes da Metade Norte e Leste do Rio Grande do Sul. Poderá chover forte e não se afastam temporais isolados, especialmente pela manhã. Por outro lado, na Metade Oeste e Sul, o ar seco avança e afasta as nuvens com previsão de aberturas de sol já no turno da manhã com mínimas ao redor dos 6 a 8°C na fronteira com o Uruguai.

Durante a tarde, o tempo firma rápido em grande parte do Estado, com máximas ao redor dos 20°C. À noite, o ar frio toma conta de todas as regiões, período em que ocorrerá a temperatura mínima em grande parte dos municípios. As mínimas no território gaúcho ficam entre os 4 e os 22°C.

Já em Porto Alegre, o dia começa com pancadas de chuva e poderá chover forte em alguns momentos da manhã. À tarde e à noite terão melhorias e as nuvens se afastam com declínio da temperatura. A quarta-feira (10) tem previsão de ser ensolarada e com amplitude térmica típica de primavera. E a quinta mantém o sol com algumas nuvens. Os termômetros devem oscilar na casa dos 15 e dos 21°C na Região Metropolitana da Capital.

Diferentemente da primeira frente fria da semana, que terá um impacto ínfimo nas temperaturas, uma massa de ar frio de trajetória marítima de maior intensidade irá acompanhar o segundo sistema frontal. Como efeito, a partir da sexta-feira, o Rio Grande do Sul experimentará uma sequência de dias com noites mais frias e tardes amenas ou bastante agradáveis. Não se espera, todavia, frio com a intensidade registrada no final da semana passada.