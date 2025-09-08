Semana começa com céu nublado e risco de temporais no Rio Grande do Sul

O processo de formação de um centro de baixa pressão entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai vai manter o céu encoberto com chuva nesta segunda-feira (8) no Estado. Segundo a MetSul Meteorologia, a chuva ocorre por todas as regiões, mas a intensidade é irregular. Há chance de chuva forte com trovoadas e descargas elétricas. A região mais propícia é a Campanha, mas a chuva diminui a partir da tarde.
A temperatura fica amena, oscilando entre a mínima de 11°C e a máxima não passando dos 21°C no Estado.
Em Porto Alegre, o tempo fica instável com muitas nuvens e com previsão de chuva intercalando com períodos de melhoria devido ao avanço de uma frente fria pelo Estado. Quanto mais para o final da tarde/noite, maior a possibilidade de aumentar a intensidade da chuva.
Na terça-feira (9), o dia começa instável com chance de chuva na madrugada e primeiras horas da
manhã. Ao longo da própria manhã, o sol começa a aparecer e irá até predominar.
RIO GRANDE DO SUL
Máxima: 21°C
Mínima: 11°C
PORTO ALEGRE
Máxima: 20°C
Mínima: 15°C
