Tribunal de Justiça do RS está com inscrições abertas para concurso público

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) está com inscrições abertas para um novo concurso público que busca a formação de cadastro de reserva para os cargos de analista e técnico do Poder Judiciário.

Para o nível superior, as vagas contam com remuneração inicial de R$ 9.226,01 e são voltadas à área administrativa, que requer graduação em administração, administração pública, ciências contábeis, ciências jurídicas e sociais ou economia, e para a área judiciária, que exige formação em ciências jurídicas e sociais.

Já para o nível médio, serão oferecidas vagas na área administrativo-judiciária, com remuneração inicial de R$ 4.843,63. Os interessados poderão se candidatar até as 16h do dia 26 de setembro, por meio do site da FGV Conhecimento.

A taxa de inscrição é de R$ 270,84 para o cargo de analista do Poder Judiciário e de R$ 118,79 para o cargo de técnico do Poder Judiciário. O pagamento deve ser realizado por boleto bancário até o dia 29 de setembro.

Segundo o edital, não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição, exceto para os candidatos amparados pela Lei nº 13.320/2009, inscritos na condição de pessoas com deficiência que tiverem renda mensal per capita familiar de até 1,5 salário mínimo nacional.

A seleção dos candidatos será realizada em etapa única, por meio de prova objetiva. A aplicação para os cargos de analista está prevista para 23 de novembro, enquanto a prova para o cargo de técnico deve ocorrer em 30 de novembro.

Para todos os cargos, a prova objetiva será composta por 80 questões de múltipla escolha com cinco alternativas e apenas uma resposta correta. Cada questão de múltipla escolha valerá um ponto.

O exame será realizado nas cidades de Porto Alegre, Alegrete, Caxias do Sul, Palmeira das Missões, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria e Santo Ângelo.

O prazo de validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. Haverá reserva de 10% das vagas para pessoas com deficiência, 20% para negros e 3% para indígenas.