Com salários acima de R$ 10 mil, BRDE abre concurso para vagas nos três estados do Sul



Principal instituição de fomento no Sul do país, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) divulgará, nesta quarta-feira, 12, edital de concurso público para cargos de nível superior completo e de ensino médio. Com vagas a serem preenchidas nas agências de Porto Alegre–RS, Florianópolis–SC e Curitiba–PR, o concurso será realizado pela Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec) e as inscrições podem ser realizadas até o dia 10 de setembro deste ano, no site da instituição .



Os cargos de nível superior, cujo salário inicial é R$ 10.142,62, são para a função de Analista de Projetos, com formação nas áreas de Administração, Agronomia, Contabilidade, Direito, Economia e Engenharia (Civil, Eletricista e Mecânica), e Analista de Sistema (Suporte e Administração de Banco de Dados). Também para atuar nos três estados do Sul, as posições que exigem ensino médio completo (salário inicial de R$ 4.036,74) são para Assistente Administrativo.



As vagas são para chamada imediata e formação de cadastro reserva, com carga semanal de 30 horas. Já a realização das provas está prevista para o dia 26 de outubro.

Dúvidas podem ser encaminhadas através do link contato.fundatec.org.br ou pelos telefones (51) 3320-1043, para Porto Alegre, ou 0800 035 2000, para interior e outros estados.

O último concurso público realizado pelo BRDE foi em 2022. O banco oferece também convênio com plano de saúde e odontológico, auxílio-alimentação e participação nos resultados operacionais, entre outros benefícios.