Iguatemi recebe feira de adoção de cachorros neste fim de semana

O Shopping Iguatemi recebe, no próximo sábado (13), a segunda edição da Vitrine Pet, feira de adoção organizada pelo projeto Vem Adotar, da ativista Deise Falci. O evento acontece das 14h às 17h e será realizado no espaço da BrinkDog, no estacionamento térreo do shopping, ao lado da Decathlon. Serão cerca de 100 cachorros resgatados, entre adultos e filhotes, em busca de novos lares.

A feira conta com o apoio de voluntários e parceiros e, além de oferecer a oportunidade de adoção, também tem o objetivo de conscientizar o público sobre o tema e demonstrar o impacto positivo da adoção na vida dos animais e das famílias.

Para adotar, é necessário ter mais de 18 anos, preencher um formulário – que pode ser feito antes pelo site do projeto – e passar por uma entrevista com a equipe. Completado o processo, é possível já voltar para casa com um novo companheiro.

Engajada na causa animal desde 2008, Deise Falci ganhou notoriedade nacional pela atuação nas enchentes de 2024 no Rio Grande do Sul, quando resgatou centenas de cães e gatos em áreas alagadas e de difícil acesso.