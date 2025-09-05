Surto de Covid-19 em hospital de Porto Alegre deixa dois mortos e 65 infectados

Um surto de Covid-19 no Hospital Nossa Senhora da Conceição, na zona norte de Porto Alegre, deixou dois mortos, e ao menos 65 pessoas foram contaminadas com o vírus. De acordo com o hospital, o monitoramento dos casos começou no dia 16 de agosto, quando houve um aumento no registro de sintomas gripais. O primeiro óbito ocorreu no dia 28 de agosto, e o segundo, no dia 1º de setembro. Os dois mortos eram do sexo masculino e tinham mais de 60 anos.

Nesta sexta-feira (5), quatro pacientes que estavam internados por outros motivos estão em isolamento por terem se contaminado, e quatro funcionários do hospital seguem afastados. Segundo o GHC (Grupo Hospitalar Conceição), que administra o hospital, não há registro de novos pacientes com coronavírus desde terça-feira (2).

Em nota, o GHC disse que os casos foram identificados somente no Hospital Nossa Senhora da Conceição, e que o surto não ocorreu em outros hospitais do grupo. Além do isolamento de pacientes, o hospital implementou uma restrição temporária de visitas. O uso de máscaras também passou a ser obrigatório.