Hospital Conceição registra 64 casos de Covid-19 nas duas últimas semanas

O Hospital Conceição, de Porto Alegre, adotou protocolos de segurança em decorrência de um surto de Covid-19. Entre o dia 16 de agosto e a tarde desta segunda-feira (1º/09), foram identificados 64 casos da doença. Na quinta-feira passada (28), houve um óbito. A vítima não tinha o esquema vacinal completo.

Nesta segunda-feira, ainda havia 11 pessoas internadas por Covid-19. O pico de casos confirmados, por sua vez, ocorreu no dia 25 de agosto, quando 11 pacientes testaram positivo. A gerente de internações do Hospital Conceição, Lana Catani, destaca que nenhum dos pacientes procurou atendimento por causa da doença.

"Eles internaram por alguma outra doença, foram identificados sintomas gripais e, só aí, que foi identificada doença. Ou então, durante a internação, eles desenvolveram sintomas gripais e foram testados", afirma.

Esse era o caso do paciente que morreu na quinta-feira. A vítima já era idoso e tinha outras comorbidades. Além disso, não possuía vacina para Covid-19. De acordo com a gerente de internações, não há informações referentes ao esquema vacinal dos demais pacientes internados.

O Hospital Conceição não realiza testagens para identificar a variante da doença. Na verdade, os casos são enviados ao Laboratório Central (Lacen/RS), da Secretaria Estadual de Saúde, que realiza essa testagem. Entretanto, a gerente destaca que, no momento, há três variantes identificadas no Brasil: a Ômicron, a Nimbus e a Stratus.

Apesar desse pico no Hospital Conceição, a quantidade de óbitos por Covid-19 em Porto Alegre permaneceu estável entre os meses de julho e agosto, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Em 2025, foram registradas sete mortes.

Todos os óbitos ocorreram antes do dia 12 de julho, e nenhuma das vítimas tinha esquema vacinal completo, de acordo com o quinto Informativo Epidemiológico da Operação Inverno 2025.

Conceição reforça medidas de prevenção

"Sempre reforçamos, desde a pandemia, a orientação de que o paciente com sintoma respiratório deve fazer uso de máscaras. Essa orientação sempre foi dada e foi reforçada para pacientes que estavam aqui ou que chegam para consultar na nossa emergência", explica Lana.

O cenário atual, porém, exigiu um reforço nas medidas preventivas. Para reduzir a circulação de pessoas e evitar novos casos da doença, as visitas foram restringidas a um familiar por paciente ao dia.

Além disso, todos os visitantes deverão utilizar máscara facial, que será distribuída pela própria instituição, durante todo o tempo de permanência. "É importante reforçar também que o familiar que esteja sintomático do ponto de vista respiratório não deve comparecer à visita", completa.

Os funcionários em áreas assistenciais também foram orientados a utilizar máscara, assim como os pacientes em leitos emergenciais, desde que isso não interfira em seus quadros clínicos. A medida também leva em consideração a superlotação das emergências.

Na tarde desta segunda, havia 100 pacientes em leitos e 35 em atendimento no Hospital Conceição. A capacidade máxima é de 51 pacientes. Isso representa uma lotação de 264% da capacidade, segundo a gerente.

Para Lana, a maior recomendação à população é a vacinação. Mesmo que o ápice da Covid-19 já tenha passado, as vacinas ainda são indispensáveis. Outro cuidado envolve a testagem, que, em caso de suspeitas, deve ser realizada para evitar a transmissão.

Aumento do número de casos já estava previsto

Jornal do Comércio, a analista da Secretaria Estadual de Saúde (SES), Renata Mondini, já havia apontado para a possibilidade de um aumento no número de casos de Covid-19 próximas duas semanas. Em entrevista ao, a analista da, Renata Mondini, já havia apontado para adurante as

De acordo com a analista, há épocas do ano em que o vírus circula mais, e, embora ainda seja cedo para prever, essa parece ser uma delas. Até o momento, a SES mapeou que o Covid-19 começa a aparecer mais no momento em que a sazonalidade dos outros agentes infecciosos passa. Ou seja, a partir da segunda quinzena de agosto.