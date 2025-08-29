Rio Grande do Sul prevê aumento nos casos de Covid-19 nos próximos 15 dias

Caso o Rio Grande do Sul repita os últimos dois anos, a tendência é de que ocorra um aumento no número de casos da Covid-19 nos próximos 15 dias, podendo gerar internações. Para a analista da Secretaria Estadual de Saúde (SES), Renata Mondini, o vírus circula mais em determinadas épocas do ano.

“Cada tipo apresenta uma sazonalidade. Sobre o Covid ainda não temos uma definição, mas observamos nos últimos anos que, no momento em que a sazonalidade dos outros passam, ele começa a aparecer um pouco mais”, explica.

Para combater esse aumento, o Rio Grande do Sul recebeu, nesta quinta-feira (28), 78 mil doses para a faixa etária acima de 12 anos e 20 mil doses para as crianças. A SES já fez o levantamento das necessidades por região e irá fazer a distribuição.

Painel de Hospitalizações de Síndrome Respiratória Aguda Grave aumento a partir da segunda quinzena de agosto, e uma baixa significativa na primeira quinzena de novembro dos respectivos anos. Analisando odo governo do Estado, é possível ver que as hospitalizações causadas por Covid, em 2023 e 2024, tiveram um, e uma baixa significativa na primeira quinzena de novembro dos respectivos anos.

Em relação aos casos de hospitalização por síndrome respiratória aguda-grave (SRAG), a analista de saúde informa que o RS está com redução no número comparado aos últimos dois meses. “Tivemos um pico de Influenza em maio e junho, depois disso, um pico do vírus sincicial respiratório (VSR), que já está reduzindo e, agora, nos preparamos para um pequeno aumento nos casos de Covid”.