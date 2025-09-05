Empresa volta atrás e linhas de lotação na Zona Sul operam normalmente nesta sexta

Após um imbróglio durante a quinta-feira (4), as linhas de lotação Restinga e Belém Novo não serão suspensas a partir desta sexta, ao contrário do que havia anunciado a empresa de transportes Inova Sul, responsável pela operação. A decisão, que gerou insatisfação aos moradores da Zona Sul, foi revertida através do diálogo entre a Prefeitura de Porto Alegre, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMU), a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e a companhia, e as linhas estão disponíveis.

A opção por cessar a operação se deu por uma suposta dívida do poder público com a Inova Sul, conforme argumentou a empresa. A SMMU, por sua vez, argumenta que não há qualquer descumprimento com o acordo estabelecido entre as partes. Se a Inova Sul não tivesse voltado atrás, seria montada uma logística emergencial para suprir a demanda da população.

LEIA MAIS: Empresa de transporte suspende serviço de lotação na Zona Sul de Porto Alegre

Confira na íntegra a nota divulgada pela SMMU

Após diálogo entre a Prefeitura de Porto Alegre, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMU), a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e a Inovasul - ZSUL, responsável pelas linhas Restinga e Belém Novo de lotação, a empresa de transporte seletivo se comprometeu a manter a operação nesta sexta-feira, 5. No início da tarde, a transportadora havia informado a suspensão do atendimento em razão de prejuízo financeiro, em que a receita não cobre os custos da operação.

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana esclarece que não há descumprimento de qualquer acordo com a empresa Inovasul - ZSUL e que, até o momento, o que foi homologado pelo Tribunal de Justiça é a possibilidade de implantar o Sistema de Transporte Complementar Experimental, projeto do Executivo municipal em estudo desde 2023, que segue sendo encaminhado junto à categoria e aos órgãos de controle.