Publicada em 04 de Setembro de 2025 às 20:03

Empresa de transporte suspende serviço de lotação na Zona Sul de Porto Alegre

Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana garante uma operação emergencial para os usuários das linhas

ANDRESSA PUFAL/JC
Marco Charão
Os moradores da Zona Sul de Porto Alegre que utilizam as linhas de lotação Restinga e Belém Novo tiveram uma notícia desagradável e inesperada na manhã desta quinta-feira (4). A empresa de transportes Inova Sul divulgou, em nota, que irá suspender as linhas a partir desta sexta-feira (5) devido ao fato de a receita não estar mais cobrindo o custo da operação.
“Considerando que o município de Porto Alegre e a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) não honraram o acordo, deixando de efetuar o repasse do subsídio à Inova Sul, a empresa comunica que a prestação de serviço de transporte por lotação será suspensa”, diz a nota. As partes fecharam acordo para subsidiar a operação das linhas em junho deste ano.
Em contato com a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMU), empresa responsável pela operação do sistema de transporte seletivo, também através de nota, esclarece que não há descumprimento de qualquer acordo com a Inova Sul.
A pasta ressalta ainda, conforme o Jornal do Comércio noticiou na última terça-feira (2), a possibilidade de implantar o Sistema de Transporte Complementar Experimental, projeto do Executivo municipal em estudo desde 2023. “Esse sistema não se trata do atual transporte por lotação e está em consulta no Tribunal de Contas do Estado (TCE). Para sua implantação, ainda há a necessidade de passar por outros órgãos de controle, e instituir legislação complementar”.
Apesar desse embate entre as partes, o ponto principal é como a população da Zona Sul da Capital fica diante dessa situação. Na nota enviada pela secretaria, ela garante a continuidade das linhas para os usuários, organizando uma operação emergencial. Até o momento desta publicação, não houve uma definição de como o serviço improvisado irá operar. 

