Pouco sol e temperaturas baixas marcam o final de semana no RS

Com os últimos dias marcados por precipitações em Porto Alegre, a chuva deve diminuir na capital gaúcha durante o final de semana. Segundo a MetSul, a previsão é de chuva fraca na sexta-feira (5), e, apesar da frente fria, terá tempo seco nos dias seguintes.
Nesta sexta-feira, o dia deve começar frio em grande parte do Estado, com temperaturas podendo chegar aos 4°C em municípios da fronteira com o Uruguai e na Serra do Sudeste. Na Capital, os termômetros devem oscilar entre os 9 e os 12°C.
No sábado, o ar seco predomina com frio intenso e amplo no Rio Grande do Sul. Segundo Estael Sias, meteorologista da Metsul, as mínimas em quase todas as regiões ficarão abaixo dos 5°C, com risco de formação de geada. Em muitas cidades, as mínimas irão oscilar entre zero e 3°C.
Na Capital, é esperado que a chuva pare e, mesmo com um tempo majoritariamente nublado, a previsão da MetSul é de que faça um pouco de sol. Apesar disso, as temperaturas seguem baixas, com mínimas de 8°C e máxima de 15°C.
Já no domingo, o ar frio seguirá presente em grande parte das áreas com mínimas de um dígito. Marcas inferiores a 5°C irão ocorrer em pontos da serra do sul e norte do Estado. Há potencial de geada, porém de forma isolada. Em Porto Alegre, a previsão é de tempo nublado e temperaturas amenas, com mínimas de 10 e máxima de 19 graus.
As chuvas devem retornar na segunda-feira por conta de um centro de baixa pressão atmosférica que deve trazer a instabilidade de volta ao Rio Grande do Sul. Há risco de chuva forte com possibilidade de temporais com granizo. Na capital gaúcha, são esperados 55 mm de precipitação no início da semana que vem.