Pouco sol e temperaturas baixas marcam o final de semana no RS

Com os últimos dias marcados por precipitações em Porto Alegre, a chuva deve diminuir na capital gaúcha durante o final de semana. Segundo a MetSul, a previsão é de chuva fraca na sexta-feira (5), e, apesar da frente fria, terá tempo seco nos dias seguintes.



Nesta sexta-feira, o dia deve começar frio em grande parte do Estado, com temperaturas podendo chegar aos 4°C em municípios da fronteira com o Uruguai e na Serra do Sudeste. Na Capital, os termômetros devem oscilar entre os 9 e os 12°C.



No sábado, o ar seco predomina com frio intenso e amplo no Rio Grande do Sul. Segundo Estael Sias, meteorologista da Metsul, as mínimas em quase todas as regiões ficarão abaixo dos 5°C, com risco de formação de geada. Em muitas cidades, as mínimas irão oscilar entre zero e 3°C.

Na Capital, é esperado que a chuva pare e, mesmo com um tempo majoritariamente nublado, a previsão da MetSul é de que faça um pouco de sol. Apesar disso, as temperaturas seguem baixas, com mínimas de 8°C e máxima de 15°C.



Já no domingo, o ar frio seguirá presente em grande parte das áreas com mínimas de um dígito. Marcas inferiores a 5°C irão ocorrer em pontos da serra do sul e norte do Estado. Há potencial de geada, porém de forma isolada. Em Porto Alegre, a previsão é de tempo nublado e temperaturas amenas, com mínimas de 10 e máxima de 19 graus.