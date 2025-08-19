Linha de temporais cruza o RS com risco de ventos acima de 100 km/h

A MetSul Meteorologia alerta para a formação de uma linha de temporais que deve atravessar o Rio Grande do Sul na primeira metade desta quarta-feira (20). O cenário é de risco para tempo severo, com possibilidade de vendavais - em pontos isolados, as rajadas podem atingir ou superar os 100 km/h. Também são esperadas pancadas de chuva de curta duração, mas localmente intensas, além de grande quantidade de raios e queda de granizo.

A partir da tarde, no entanto, o tempo melhora na maior parte das regiões, com gradual elevação da temperatura. As máximas devem variar entre 18°C e 20°C em grande parte do Estado, enquanto na Zona Sul e na Campanha os termômetros ficam mais baixos, entre 12°C e 14°C.

Em Porto Alegre e Região Metropolitana, a linha de instabilidade cruza ainda no começo da madrugada, trazendo chuva passageira e rajadas de vento. Depois, o sol predomina ao longo do dia, quando as temperaturas oscilam entre 15°C e 22°C.

Na quinta (21), a tendência é de tempo firme, com sol e nuvens e maior amplitude térmica. Já a sexta promete forte aquecimento, com máximas em torno ou acima dos 30°C. No final de semana, uma nova rodada de temporais deve atingir o Estado, desta vez com potencial de risco mais elevado devido à intensidade da chuva.