Porto Alegre registra chuva e vento forte nesta quinta-feira

A manhã desta quinta-feira (4) iniciou com ocorrências de chuva forte em Porto Alegre e nas cidades da Região Metropolitana. O dia pode ter acumulados superiores a 70 milímetros, segundo alerta da Defesa Civil da Capital. A instabilidade resultou também em rajadas de vento acima de 30 quilômetros por hora e ocorrência de descargas elétricas.

A madrugada foi marcada pela instabilidade, que, por vezes, foi intensa e com fortes trovoadas na Capital. A Defesa Civil informa que existe ainda a possibilidade de alagamentos pontuais em áreas mais baixas das Ilhas Grande dos Marinheiros, Pavão, Flores e Pintada. Até o momento, a Empresa de Transporte Público e Circulação (EPTC) informa que não foram registrados bloqueios no trânsito por conta de alagamentos em Porto Alegre. A vigência do alerta climático em Porto Alegre segue até as 20h desta quinta.

O Rio Grande do Sul terá uma quinta-feira de tempo instável em todas as regiões devido à passagem de uma frente fria, que vem acompanhada de chuva intensa, risco de temporais, rajadas de vento e granizo, segundo a MetSul Meteorologia. Em algumas cidades, os volumes de chuva podem ser altos em poucas horas, aumentando o risco de alagamentos.

A Defesa Civil Estadual informa que três municípios reportaram prejuízos. Em Rio Grande, em função dos fortes ventos, houve danos em residências no bairro Ilha e São João. Na cidade de Santa Vitória do Palmar, os ventos fortes atingiram uma faixa de aproximadamente 2,5 km às margens da BR-471, na localidade de Botafogo. Foram registrados danos em árvores, em postes de energia elétrica, em uma residência não habitada e em um veículo. Ninguém ficou ferido. São José do Norte registrou prejuízos em telhados.

Em Porto Alegre e Região Metropolitana, a MetSul destaca que o dia será muito chuvoso. No período da tarde, a temperatura máxima deverá chegar a 14 graus. No Centro do Estado, haverá locais registrando 11 graus. A quinta-feira deve terminar com 8 a 11 graus na maior parte do Sul do Estado, 13 graus no Centro, Noroeste e no Oeste do território gaúcho com marcas abaixo de 10 graus na parte mais ao Sul da Serra.

Na sexta-feira (5), o dia começa frio em praticamente todo o Rio Grande do Sul, com as menores mínimas na fronteira com o Uruguai, na Campanha e na Serra do Sudeste, onde haverá municípios com marcas de até 4 graus. No restante do Estado, em geral, as marcas serão de 7 a 10 graus no começo da sexta. A tarde será fria na maior parte do território gaúcho, com a maioria das cidades apresentando máximas entre 12 e 15 graus.