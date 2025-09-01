RS pode ter chuva acima da média no mês de setembro

A previsão do tempo para setembro no Rio Grande do Sul é de um mês chuvoso acima da média em algumas localidades, com riscos de episódios volumosos, podendo provocar cheias em rios. A primeira quinzenal mensal deve ter muita chuva, superando a média histórica mensal nos primeiros sete a dez dias, com marcas de 150 a 250 milímetros.

No Sul do Brasil, o risco é principalmente agravado com incursões tardias de ar frio à medida que a presença de ar quente se torna mais comum sobre a região com o fim do inverno. O encontro de massas de ar frio e quente gera as temperaturas severas, sobretudo na chegada de frentes frias.

De acordo com a meteorologista Estael Sias, da MetSul, setembro é um período de transição da época mais fria do ano para a mais quente, e nas latitudes médias entre Argentina, Uruguai e o Estado, é onde nascem os fenômenos, as frentes frias e os ciclones. Então, é normal um contraste nas temperaturas. “Nesse mês não é uma surpresa ter alagamentos por ser uma condição natural dessa época do ano”.

A especialista ainda ressalta que o frio ainda não foi embora, e períodos curtos ainda podem acontecer. “A grande preocupação do setor agrícola é de estar em plena Expointer e ter alguma geada tardia, prejudicando o milho e o trigo”.

Já a previsão do tempo para Porto Alegre nesta terça-feira (2) é de sol e abafamento, assim como em toda a Região Metropolitana. Já na quarta, o ar quente e seco predomina e a temperatura pode subir ainda mais. A partir de quinta, a instabilidade toma conta da região com declínio na temperatura, podendo ter mínima de 12° C no final de semana na Capital.

Para o Estado, a Metsul adverte para toda a fronteira com o Uruguai que terá tempo instável com chuva e temporais isolados entre a quarta e quinta-feira.

Nas demais regiões, o tempo ficará seco com amplas aberturas de sol, vento Norte e abafamento. Com a chegada da frente fria, a chuva ficará concentrada em cidades da Metade Sul e Oeste, com previsão de volumes que poderão somar entre 50 e 100 mm. Na Metade Norte, a previsão é de calor.