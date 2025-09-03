Ventos intensos causam estragos em Santa Vitória do Palmar

Atualizada em 3 de setembro, às 18h36min.

Na manhã desta quarta-feira (3), ventos severos causaram estragos em uma área localizada junto à BR-471, na zona rural de Santa Vitória do Palmar, no extremo Sul do Rio Grande do Sul. De acordo com a MetSul Meteorologia, o fenômeno, que ocorreu por volta das 10h15min, pode ter sido um tornado. Não há informações de vítimas e de desalojados.

A ventania severa de curta duração ocorreu a cerca de 15 quilômetros do município. Além de deixar um rastro de destruição na vegetação local, o fenômeno derrubou três torres de linhas de transmissão de 525 kV da Eletrosul e mais sete torres mantidas pela CEEE Equatorial.

Além disso, pelo menos 20 postes da Equatorial caíram. De acordo com a empresa de energia elétrica, o evento foi "extremamente violento" e deixou cerca de 950 clientes sem abastecimento nas localidades de Marmeleiro e Salso, em Santa Vitória de Palmar.

"Teve uma árvore que caiu na BR-471, que já foi desobstruída, e um carro, que estava passando no momento, foi jogado para fora da estrada com a força do vento. Mas, foram apenas danos materiais", explica o coordenador da Defesa Civil de Santa Vitória do Palmar, Daniel Cava.

Ao todo, foram cerca de cem árvores derrubadas, que já estão sendo removidas. Duas fazendas também reportaram destelhamentos em casas e galpões. Cava destaca que ainda não é possível nomear o evento climático. A previsão é que mais informações sejam obtidas a partir da visita técnica de uma equipe especializada da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), que atuará junto da Coordenadoria da Defesa Civil Municipal na manhã desta quinta-feira (4).

No início desta noite, a Eletrobrás CGT Eletrosul informou que, em virtude do forte temporal que atingiu o extremo sul do Estado, foi necessário efetuar o desligamento da Subestação Santa Vitória do Palmar 2, decorrente da interrupção simultânea dos dois circuitos da linha de transmissão de 525 kV Marmeleiro 2 - Santa Vitória do Palmar 2. A estação foi reenergizada.

Confira a nota na íntegra:

"A Eletrobras CGT Eletrosul informa que, em razão do forte temporal que atingiu o Extremo-Sul do Rio Grande do Sul, nesta quarta-feira (03.09), às 10h15, houve o desligamento da Subestação Santa Vitória do Palmar 2, decorrente da interrupção simultânea dos dois circuitos da linha de transmissão de 525 kV Marmeleiro 2 - Santa Vitória do Palmar 2, o primeiro de propriedade da Eletrobras CGT Eletrosul, e o segundo de propriedade da Chimarrão Transmissora.

Às 10h28, a Subestação Santa Vitória do Palmar 2 foi reenergizada, ficando sob responsabilidade da distribuidora o restabelecimento do suprimento aos consumidores afetados pelo temporal nas cidades de Santa Vitória do Palmar e Chuí, e nas áreas rurais nos arredores.

Neste momento, encontra-se desligada, sem prejuízo aos consumidores, a linha 525 kV Marmeleiro 2 - Santa Vitória do Palmar 2 - circuito 1, de propriedade da Eletrobras CGT Eletrosul. Cerca de 80 profissionais foram mobilizados pela empresa nas atividades de recomposição das torres danificadas pelos fortes ventos que atingiram a região."