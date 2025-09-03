Defesa Civil emite alerta para chuva, raios e granizo nas próximas horas

Na manhã desta quarta-feira (3), a Defesa Civil do Estado emitiu um alerta para fortes chuvas, raios e granizo na Região Metropolitana de Porto Alegre. O comunicado, divulgado por meio das redes sociais, é válido até as 11h desta quarta.

O alerta reforça a necessidade de precaução por parte dos moradores de áreas afetadas, destacando pontos de atenção. Em casos de emergência, ligue 190/193.

Durante a madrugada, a Defesa Civil já havia anunciado um alerta de instabilidade. Com risco moderado de alagamentos pontuais, o clima estava acompanhado de raios e rajadas de vento atuando na região Central e Vales.