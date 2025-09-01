Semana inicia com sol e calor em Porto Alegre, mas chuva atinge outras regiões do RS

A semana deve começar com tempo instável em boa parte do Rio Grande do Sul. Segundo a MetSul Meteorologia, áreas de instabilidade se formam pela ação de uma massa de ar quente e úmido, trazendo chuva nesta segunda-feira para as regiões Noroeste, Oeste, Campanha, Sul e Centro do Estado. A distribuição, porém, deve ser irregular, com algumas áreas registrando precipitação relevante e outras mais marcadas pelo volume de nuvens, sem chuva significativa. No resto do Estado, incluindo Porto Alegre e Região Metropolitana, a semana começa com tempo seco e sol entre nuvens.As temperaturas no Estado devem oscilar entre os 15 e 30 graus. No decorrer da semana, os ventos fortes devem marcar presença no Rio Grande do Sul, fenômeno ocasionado pela presença de um ciclone na Argentina. De acordo com o MetSul, uma ciclogênese — processo de formação e intensificação de um ciclone — ocorreu neste fim de semana, entre o Oeste e o Centro do país vizinho, ocasionando uma pressão atmosférica sobre o Atlântico, que se encaminha para o Rio Grande do Sul e deve causar efeitos sobre o clima nos próximos dias.Para os porto-alegrenses, o tempo continua abafado na segunda-feira, com sol aparecendo ocasionalmente entre as nuvens e eventuais rajadas de vento Norte/Nordeste. O amanhecer é ameno, com temperaturas na faixa dos 16 graus, e o calor aumenta durante a tarde, chegando aos 30 graus em alguns pontos da Capital. A terça-feira já deverá começar instável, com chance de chuva mal distribuída pela Grande Porto Alegre - mas a tendência segue sendo de aberturas de sol e mais uma tarde bastante quente para a época do ano, chegando aos 28 graus.