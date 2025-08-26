Justiça reduz penas dos quatro condenados pelo incêndio na boate Kiss

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul revisou as sanções dos envolvidos no incêndio da boate Kiss, em Santa Maria. Em sessão realizada nesta terça-feira (26), que analisou os recursos interpostos após a condenação dos quatro homens no julgamento realizado em 10 de dezembro de 2021, o TJ decidiu reduzir as penas dos quatro condenados. Ainda cabe recurso.

A relatora do processo, desembargadora Rosane Wanner da Silva Bordasch, deu parcial provimento aos recursos apresentados pelas defesas. A magistrada recalculou a dosimetria das penas e rejeitou a tese de que a decisão dos jurados teria sido contrária às provas dos autos.

Com a nova decisão, as penas dos sócios da boate, Elissandro Callegaro Spohr e Mauro Londero Hoffmann, foram fixadas em 12 anos de reclusão cada. Já os integrantes da Banda Gurizada Fandangueira, Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Bonilha Leão, tiveram as condenações ajustadas para 11 anos de prisão.

Na sentença anterior, proferida em 2021, Elissandro havia sido condenado a 22 anos e 6 meses de prisão; Mauro, a 19 anos e 6 meses; e Marcelo e Luciano, a 18 anos cada. As prisões dos quatro réus foram mantidas pelo tribunal.

O voto da relatora foi acompanhado pelo desembargador Luiz Antônio Alves Capra e pela desembargadora Viviane de Faria Miranda. A sessão foi conduzida pelo desembargador Luciano André Losekann, presidente da 1ª Câmara Especial Criminal da corte.

Entenda o caso

O incêndio na boate Kiss, em Santa Maria, ocorreu na madrugada de 27 de janeiro de 2013. Durante uma festa universitária, a banda Gurizada Fandangueira utilizou um artefato pirotécnico, cujas faíscas atingiram o teto revestido de espuma, iniciando as chamas.

O fogo se espalhou rapidamente e resultou na morte de 242 pessoas, além de ferir outras 636. A maioria das vítimas sofreu asfixia devido a gases tóxicos liberados pela queima do revestimento de espuma instalado irregularmente no local e que foi atingido pelas chamas do artefato.

Em fevereiro deste ano, a Segunda Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) alcançou maioria para manter a decisão que restabeleceu a condenação dos quatro réus, determinando a prisão imediata deles. O julgamento tinha o objetivo de definir se os ministros acatariam o pedido das defesas dos réus, que entraram com recurso contra a decisão tomada pelo relator Dias Toffoli em setembro do ano passado.

Toffoli havia decidido pela validade das condenações, atendendo a recursos da Procuradoria-Geral da República e do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Em novembro, o ministro negou o recurso de Luciano Bonilha, que pedia a revisão da decisão anterior. O caso chegou ao Supremo em 2024, após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirmar a anulação do júri, em setembro de 2023.

Antes, em agosto de 2022, por 2 votos a 1, os desembargadores da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça gaúcho anularam o júri que, em dezembro de 2021, havia decidido pelas condenações. Quando o caso completou dez anos, em 2023, ninguém havia sido responsabilizado pela Justiça.