Exposição em Santa Maria relembra, em fotos, a tragédia da Boate Kiss

A vice-prefeita de Santa Maria Lúcia Madruga acompanhou, na semana passada, na Câmara de Vereadores, a solenidade de abertura da exposição "Sobrevivi para contar", mostra fotográfica produzida pelo coletivo 'Kiss: que não se repita'. O ato ocorreu na Sala Eduardo Trevisan, térreo da Câmara de Vereadores de Santa Maria.

A exposição ocorre em memória dos 242 jovens vítimas da trágica madrugada de 27 de janeiro de 2013 da Boate Kiss, que deixou outros 636 feridos e culminou na maior tragédia do Rio Grande do Sul e a segunda maior do país em número de vítimas em um incêndio.

"Este é um momento que traz a todos nós um tema muito caro, que temos que respeitar, refletir e acolher, em especial a todos aqueles envolvidos diretamente. A tragédia da Kiss causou uma cicatriz profunda em Santa Maria. Nós todos fomos envolvidos, e fazemos parte dessa memória", pontuo Lúcia Madruga durante a solenidade.

Sob o olhar do fotógrafo Eduardo Ramos, que integra a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Santa Maria, as imagens retratam amigos e familiares de vítimas que vivenciam a dor da perda. A exposição surge com a proposta de preservar a memória das vítimas, ressignificar o luto e contextualizar a dor em meio a construção de uma memória coletiva.

A exposição sobre a tragédia na casa noturna de Santa Maria possui classificação livre e está aberta para visitação até 24 de janeiro, das 7h às 13h (exceto sábados e domingos), no hall da Câmara de Vereadores, Rua Vale Machado, 1415. A exposição é gratuita.