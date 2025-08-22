Chuvas já acumulam 92 milímetros nesta sexta-feira em Porto Alegre

Esta sexta-feira (22) começou com chuvas intensas em diferentes pontos do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, até o meio da tarde, os acumulados já alcançaram os 92 milímetros (mm) na Estação Jardim Botânico, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

Somente na madrugada, foram 38,2 mm de chuva acumulada na capital gaúcha, onde a média mensal para o mês de agosto é de 140mm. Até então, já choveram 158,4 mm.

De acordo com o boletim emitido pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul às 9h desta sexta-feira, o maior acumulado de chuvas durante a madrugada foi registrado em São Sepé, onde chegou aos 83,2 mm em apenas 12 horas. Na sequência, aparecem Caçapava do Sul, com 80 mm, e Boqueirão do Leão, com 61,8 mm.

Durante a madrugada, as rajadas de vento também foram intensas, alcançando os 69,1 km/h no município de Canguçu. Em Lavras do Sul, a ventania chegou aos 64,4 km/h. Já em Vacaria, os ventos atingiram os 59 km/h. Na capital gaúcha, o pico foi de 57,4 km/h.

Até a manhã desta sexta-feira, quatro municípios haviam reportado danos. Barros Cassal, Porto Lucena e Santa Cruz do Sul registraram danos em telhados de residências. Já Vera Cruz apontou para a queda de uma árvore na rodovia ERS-409.

Por volta das 15h30min, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul alertou para o risco moderado de deslizamentos em Porto Alegre. As áreas de risco estão distribuídas entre os bairros Sarandi, Vila São José, Glória, Hípica, Restinga, Nonoai, Serraria, Pitinga, Campo Novo, Vila Nova e Aberta dos Morros. O alerta é válido até às 12h deste sábado (23).