MPF solicita informações sobre a concessão da Usina do Gasômetro, em Porto Alegre (RS), à iniciativa privada

A partir de um pedido do Movimento Gasômetro do Povo, que conta com a adesão de quatro ex-prefeitos da cidade, o Ministério Público Federal (MPF) apura fatos enviados ao órgão acerca da conduta do município de Porto Alegre de conceder a Usina do Gasômetro à iniciativa privada. O caso é investigado em um procedimento (notícia de fato) aberto no último dia 14 de agosto.

A representação noticia que o imóvel seria de domínio da União e cedido ao município com a obrigação de uso para fins de interesse público. A Usina do Gasômetro, localizada na Orla do Guaíba, é uma usina de geração de energia desativada e transformada em centro cultural em 1982. A arquitetura do prédio é um dos ícones da cidade, que acabou se tornando um marco cultural da capital.