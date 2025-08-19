Exposição em Canela destaca Marte e missões da NASA

Os entusiastas do espaço tem um novo destino este mês: a esposição na Space Adventure, em Canela. Há 49 anos, a NASA divulgou as primeiras imagens feitas pela sonda Viking 1 que revelaram paisagens de Marte. No acervo, uns dos maiores da Agência Espacial Americana fora dos Estados Unidos, se pode conferir uma área dedicada ao planeta, e trajes, equipamentos e outros itens utilizados nas missões. Nos destaques estão a réplica da cápsula Orion, projetada para levar astronautas além da órbita baixa da Terra, em espaços profundos e peça fundamental do programa Artemis que posteriormente promoverá o envio de tripulação a Marte. Os visitantes também podem conhecer trajes como a icônica vestimenta laranja usada durante lançamento e retorno à espaçonave, além do Opportunity rover, um veículo robótico que percorreu mais de 40 quilômetros no planeta vermelho e foi considerado um dos maiores sucessos da exploração espacial na busca de evidências de água, estudo de rochas, solos, paisagens e vestígios de vida fora da Terra. O local abriga ainda uma reprodução da Gateway, que deverá ser lançada pela Nasa nos próximos anos e se tornará a primeira estação espacial internacional a orbitar a Lua com a finalidade de ser um posto avançado para a exploração. Ao longo da visita, a equipe do parque também tira dúvidas e conta curiosidades sobre os programas espaciais. Além da área dedicada a Marte, o Space Adventure possui mais de 270 itens originais utilizados por astronautas como jornais da época, itens utilizados no preparo de alimentos, trajes e, mais recentemente, uma pedra lunar autêntica trazida pelo astronauta Charles Duke durante a missão Apollo 16.