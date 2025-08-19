Parcão sediará monumento em homenagem ao psicanalista Sigmund Freud

No próximo sábado (23), o Parque Moinhos de Vento (Parcão) sediará a inauguração de um monumento em homenagem ao psicanalista Sigmund Freud. A iniciativa é da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre (SBPdePA), em parceria com a prefeitura e a Câmara Municipal.

O evento, que será aberto ao público, celebra o legado do criador da psicanálise e sua profunda influência no pensamento contemporâneo. A obra, com 2,5 metros de altura e 3 toneladas de bronze e pedra natural, é fruto de um trabalho de autoria coletiva de 21 artistas da Associação dos Escultores do RS.

O monumento ficará na porção central do Parcão, garantindo alta visibilidade e integrando-se ao cotidiano da cidade. A cerimônia é gratuita e contará com a presença de autoridades, psicanalistas e representantes da cultura local.

Este monumento e o "Recanto Sigmund Freud", inaugurado em dezembro de 2023 na Praça Dr. Maurício Cardoso, são as duas primeiras homenagens públicas a Freud no Brasil. Ambos foram viabilizados pela Lei Municipal nº 13.643, de 3 de outubro de 2023, sancionada pelo prefeito Sebastião Melo.

A iniciativa foi idealizada pelo psicanalista Gley Silva de Pacheco Costa, membro fundador da SBPdePA, e materializada através de emenda parlamentar proposta pelo vereador Idenir Cecchim. Inicialmente, a lei previa a instalação de um busto na Praça Dr. Maurício Cardoso. Com a conclusão da obra monumental, a SBPdePA e os órgãos públicos decidiram transferi-la para o Parcão, onde estará mais acessível ao público.

A diretoria da SBPdePA, representada pela presidente Patricia Goldfeld, ressalta o papel social da iniciativa. "Este monumento não é um ponto final, mas um ponto de partida para novas conversas. Ele materializa nosso compromisso de levar a psicanálise para além dos consultórios, reafirmando sua vitalidade como ferramenta de compreensão do ser humano e da cultura. É um convite para que a cidade pense sobre si mesma”, conclui.