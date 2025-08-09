Acampamento Farroupilha começa a ser erguido no Parque Harmonia

A montagem do Acampamento Farroupilha de Porto Alegre teve início na manhã deste sábado (9), com a chegada dos primeiros piquetes ao Parque Harmonia. Nesta edição, 236 entidades tradicionalistas participam do evento, que ocupará uma área de 100 mil m². A previsão é que todo o processo de construção seja concluído até o dia 30 de agosto, data prevista para a vistoria do Corpo de Bombeiros, responsável pela aprovação do Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndios (PPCI) do evento, que ocorre de 1 a 21 de setembro, com entrada gratuita. A expectativa de público para este ano é de superar o número de 2 milhões de pessoas que visitaram o evento em 2024.

Este ano, o cronograma de montagem foi dividido com os piquetes com lotes ímpares iniciando a construção nesta primeira semana, enquanto os lotes pares devem começar a partir do próximo sábado (16). A medida de divisão foi uma iniciativa inédita da Associação dos Acampados da Estância Harmonia (Acamparh) para organizar a circulação de materiais e pessoas. O presidente da entidade, Rogério Lara, explica que a medida evita o acúmulo de caminhões e componentes nas ruas internas do parque, facilitando a montagem dos galpões.

Segundo Lara, o número de piquetes nesta edição é o maior desde a pandemia Adriana Lampert/Divulgação/JC

A proposta foi bem-recebida pelos acampados, segundo Lara. Ele explica que cada piquete que chega ao parque tem o seu lote fotografado para documentar as condições iniciais do solo – procedimento que garante que o espaço seja devolvido no estado em que foi encontrado. O dirigente ressalta que o número de piquetes desta edição é o maior desde a pandemia de Covid-19, incluindo 20 novos participantes. "Em 2024, tivemos 192 piquetes por conta da enchente que afetou o Estado", observa. Lara afirma que a prioridade para o acampamento de 2025 foi dada aos participantes de 2023 e 2024.

"A organização dos lotes, que são em sua maioria de 10 por 10 metros, segue as regulamentações do Corpo de Bombeiros, que exige uma distância de um metro entre os galpões para garantir o espaço necessário em caso de emergência", ressalta o presidente da Acamparh. Segundo ele, neste sábado, 65 piquetes já haviam entrado no Parque até as 11h. "A rotina de trabalho começa às 8h, com caminhões de materiais já aguardando a abertura dos portões desde as 6h. A montagem dos galpões se estende até as 20h", detalha. "O trabalho é interrompido por um período para o almoço, e é comum que grupos de piquetes se unam para preparar refeições", emenda. Segundo Lara, alguns acampados optam por montar primeiro a estrutura para colocar o telhado, o que permite que o trabalho continue mesmo em caso de chuva.

Lara comenta que a Associação mantém uma ambulância no Parque durante todos os dias de montagem, por conta do risco de acidentes com ferramentas como motosserras e serras circulares. Segundo ele, a diretoria da Associação iniciou o trabalho de marcação e identificação dos lotes há mais de duas semanas, e os piquetes de seus integrantes foram montados com antecedência para que pudessem se dedicar a orientar os outros acampados que estão chegando. O piquete de Lara, chamado Tramela de Barro, adota a filosofia de "receber a todos", com uma programação repleta de shows ao vivo, churrasco e comida típica campeira.

A primeira etapa de montagem dos galpões começou neste sábado (9) Adriana Lampert/Divulgação/JC



O Acampamento Farroupilha é uma realização da Prefeitura de Porto Alegre e da Secretaria Municipal da Cultura, por meio da Comissão dos Festejos Farroupilhas, em parceria com a GAM3 Parks. Neste ano, o tema cultural do evento será Ondas curtas para uma história longa – o centenário de Darcy Fagundes e os 70 anos do Grande Rodeio Coringa. Ao todo, ali serão apresentadas mais de 120 atrações culturais, como chula, trova, danças folclóricas, música instrumental, pajadas e declamações. Os espetáculos ocorrerão diariamente, das 16h à meia-noite, em dois palcos. O acendimento da Chama Crioula no Parque está agendado para 7 de setembro.

De acordo com o coordenador dos projetos culturais do evento, Diego Persan, a programação artística do Acampamento Farroupilha 2025 totaliza 250 horas de atividades. Segundo ele, a avaliação dos projetos dos piquetes considera quesitos como contextualidade, compromisso com a cultura e folclore gaúcho, inovação, originalidade e acessibilidade. "A maioria dos galpões possui rampas de acesso, portas mais largas, áudio-descrição e intérpretes de Libras", destaca Persan. "O evento também conta com a Ciranda Escolar, que recebe crianças de escolas públicas e particulares, oferecendo atividades pedagógicas como oficinas de chimarrão e um passeio guiado com a história da Chama Crioula. "A coordenadora da Ciranda Escolar, Cacau Ribeiro, espera receber de 10 mil a 15 mil crianças durante o período do Acampamento", sinaliza.

Já a coordenadora da Chama Criola, Gringa Santos, ressalta que o símbolo da cultura gaúcha permanecerá acesso 24h por dia. "Cada acampado guardará a chama durante 55 minutos, passando de um para o outro", explica Gringa.

Patrões de piquete que chegaram cedo neste sábado para acompanhar as obras, como Carmelo Henzel, do Piquete Herança Farrapa, afirmam que a montagem envolve o trabalho de muitas famílias, que se reúnem para erguer a estrutura dos galpões. "Além disso, um piquete requer dedicação e gastos financeiros", observa o patrão, que chegou ao Parque às 7h30min deste sábado.

Henzel enfatiza que o evento é uma forma de passar a cultura gaúcha para as novas gerações. "Eu acampo no Harmonia há 21 anos", pontua, avaliando que a edição de 2025 "é uma demonstração da resiliência dos gaúchos", que seguem em recuperação após os desafios de 2024, quando o evento ocorreu sob o contexto da enchente no Estado.

Henzel, patrão do Piquete Herança Farrapa, diz que a montagem envolve muitas famílias Adriana Lampert/Divulgação/JC

Já Marcellus de Almeida, patrão do Piquete Mangaço, acrescenta que o Acampamento Farroupilha de 2023 foi afetado por uma liminar (além do de 2024 ser reduzido por conta das enchentes), ponderando que para este ano "as expectativas são boas, sem os desafios dos anos anteriores". Construída com uma estética rústica e campeira, a estrutura do Piquete Mangaço irá receber uma programação cultural e social, com shows e tertúlias, além de atender à Ciranda Escolar com almoço para as crianças.