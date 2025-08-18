Palestra da ARP discute IA no marketing digital em Porto Alegre

A Associação Riograndense de Propaganda (ARP) recebe a Head de Criação e Branding do iFood, Juliana Cuttin, para a palestra "Expandindo os limites da Criatividade: Inteligência Artificial no Marketing iFood". O evento acontece no Auditório da ARP, em Porto Alegre, na próxima terça-feira (19) às 19h, e trará um estudo de caso sobre como a equipe do iFood implementou e obteve ganhos com a IA.

LEIA TAMBÉM: ARP traz especialistas do TikTok para debater estratégias de conteúdo e performance

Com mais de 15 anos de experiência liderando equipes criativas, Juliana é uma referência no mercado e trará um estudo de caso detalhado sobre a jornada de sucesso do iFood. A palestra tratará de como a equipe de marketing se organizou e aplicou ferramentas de IA no seu dia a dia.

A apresentação irá abordar o contexto do uso da IA no iFood, os objetivos estratégicos por trás da sua implementação, a estrutura adotada pela equipe criativa e, principalmente, os resultados alcançados. Juliana Cuttin apresentará dados e exemplos de desenvolvimento de novas habilidades, eficiência e produtividade.

"Trazer um case de sucesso tão relevante como o do iFood é fundamental para o nosso mercado. Este evento reforça o papel da ARP em oferecer conteúdo de ponta e conectar nossos profissionais com as melhores práticas do país," afirma o presidente da ARP, Fernando Silveira.

O evento é gratuito e conta com o patrocínio da HOC e da TRINCA. Para uma experiência completa, os convidados serão recebidos com serviço de gastronomia e um happy hour em parceria com a Gana&Voga, estúdio de design experiencial, que oferecerá cervejas Heineken aos convidados. Além disso a Le Grand Burger, fará a distribuição de hambúrgueres aos presentes.