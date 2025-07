ARP traz especialistas do TikTok para debater estratégias de conteúdo e performance

A Associação Riograndense de Propaganda (ARP) traz a Porto Alegre o evento TikTok Talks: Tudo que você precisa saber e aplicar, no dia 24 de julho, às 19h, no Auditório da entidade. O encontro contará com a presença de Isabella Baroli, Gerente de Parcerias com Agências no TikTok LIVE, e Felipe Ramalho, Gerente de Marketing Regional do TikTok, que debaterão tendências de conteúdo e estratégias de performance para criadores, marcas e agências.

Isabella Baroli, reconhecida no mercado de conteúdo ao vivo, abordará em sua palestra "TikTok LIVE: o conteúdo ao vivo na geração de oportunidades de negócio" o potencial das transmissões em tempo real para criadores, agências e marcas. Ela irá explorar a relevância do TikTok LIVE no ecossistema atual da plataforma e a visão estratégica para expandir parcerias e gerar resultados.

Felipe Ramalho, com experiência em marketing integrado e e-commerce, ministrará a palestra "Criatividade que performa: TUDO que TODA agência de respeito precisa saber sobre TikTok Ads". Sua apresentação será um guia prático para agências, detalhando o funcionamento do TikTok e seu papel no crescimento estratégico, oferecendo dicas para criação de conteúdo de alta performance, apresentando a Central de Negócios do TikTok para gestão de campanhas e orientando sobre otimização de pitches e escalada de resultados com Inteligência Artificial.

De acordo com o presidente da ARP, Fernando Silveira, este evento reforça o compromisso da entidade em trazer conhecimento de ponta e as últimas tendências do mercado para seus associados, conectando-os diretamente com as plataformas que estão redefinindo a comunicação e os negócios.

O evento possui vagas limitadas e é aberto para sócios da ARP e convidados do mercado. Sócios têm prioridade na inscrição e devem entrar em contato através do e-mail arp@arpnet.com.br ou pelo WhatsARP (51) 9 9872-5567.