Primeiro Centro de Referência para a Juventude – Reconstrução é inaugurado em Santa Maria

Iniciativa voltada para promover o desenvolvimento integral de jovens em situação de vulnerabilidade social, o primeiro Centro de Referência para a Juventude - Reconstrução (CRJ) do Estado foi inaugurado no sábado (16), em Santa Maria.

A cerimônia, realizada na unidade da Praça CEU, no bairro Nova Santa Marta, contou com a presença do vice-governador Gabriel Souza e do secretário de Desenvolvimento Social, Beto Fantinel.

A ação faz parte da 2ª edição do Partiu Futuro Reconstrução, programa que pretende atender, em Santa Maria, ao longo de 12 meses, no mínimo mil jovens entre 15 e 29 anos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) em um espaço de acolhimento, formação e inclusão social. Dentre as atividades ofertadas estão oficinas artísticas, cursos de qualificação profissional e aulas de reforço escolar.



Os participantes receberão uniforme, alimentação durante as atividades e incentivo de R$ 150,00 para a permanência durante os períodos de duração dos cursos de qualificação. A previsão para início das atividades na unidade é o mês de outubro. Em Santa Maria, a execução do programa será feita pela Central Única das Favelas (Cufa-RS).



Outras 11 unidades serão implantadas em municípios abrangidos pelo programa RS Seguro, prioritariamente em áreas com elevados índices de vulnerabilidade social, bem como em municípios que estiveram em situação de emergência ou calamidade em decorrência das enchentes de 2024: Alvorada, Canoas, Caxias do Sul, Gravataí, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande, São Leopoldo e Viamão.



O investimento total do programa é de R$ 14 milhões em recursos do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs), iniciativa do Estado liderado pelo governador Eduardo Leite para reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro.