Porto Alegre,

Publicada em 11 de Agosto de 2025 às 14:24

Ministério inicia mapeamento aéreo de municípios gaúchos afetados pelas chuvas

O objetivo é registrar imagens em alta resolução do território de cidades que decretaram situação de emergência ou calamidade pública

Nauro Júnior/Satolep Press/DIVULGAÇÃO/JC
Agências
A partir desta segunda-feira (11), três aviões equipados com tecnologia de ponta sobrevoarão as regiões do Rio Grande do Sul mais afetadas pelas consequências dos temporais que castigaram o estado entre abril e maio de 2024 e no início deste ano.
O objetivo é registrar imagens em alta resolução do território de cidades que decretaram situação de emergência ou calamidade pública, bem como dos municípios vizinhos e próximo a lagos e lagoas.
Contratado pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, por R$ 45,9 milhões, o mapeamento aéreo de cerca de 167 mil km² vai gerar imagens e dados de alta precisão que, além de possibilitarem a atualização de mapas topográficos, poderão ser usados em estudos ambientais, pesquisas sobre movimento das águas e planos de controle de riscos.
Segundo o ministério, a iniciativa faz parte de um conjunto de medidas estruturantes para mitigar os efeitos das recentes enchentes, que ceifaram centenas de vidas e causaram uma série de transtornos à população gaúcha.
"Esses levantamentos permitirão o desenvolvimento de intervenções capazes de reduzir os impactos das inundações e orientar as ações de reconstrução", afirmou o diretor do Departamento de Projetos Estratégicos da Secretaria Nacional da Segurança Hídrica do ministério, Bruno Cravo, em nova divulgada pela pasta.
O contrato para realização do serviço de aerofotogrametria foi assinado no fim de julho, com o Consórcio Hidro Sul - formado pelas empresas Serviços Aéreos Industriais Especializados; Aerosat Engenharia e Aerolevantamentos e Fototerra Atividades de Aerolevantamentos. A previsão contratual é que o trabalho seja concluído em até 18 meses.
"O mapeamento aéreo com alta precisão é uma ferramenta fundamental para que as ações de reconstrução e resiliência no Rio Grande do Sul sejam baseadas em dados confiáveis e atualizados", acrescentou Cravo, na mesma nota.
Municípios
De acordo com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, o mapeamento contemplará 186 municípios gaúchos. Confira a lista completa: 
  • Agudo;
  • Alto Alegre;
  • Alvorada;
  • Arambaré;
  • Araricá;
  • Arroio do Meio;
  • Arroio do Padre;
  • Arroio dos Ratos;
  • Arroio do Tigre;
  • Arroio Grande;
  • Barão do Triunfo;
  • Barra do Ribeiro;
  • Barros Cassal;
  • Bento Gonçalves;
  • Boa Vista do Sul;
  • Bom Princípio;
  • Bom Retiro do Sul;
  • Boqueirão do Leão;
  • Brochier;
  • Butiá;
  • Cachoeira do Sul;
  • Cachoeirinha;
  • Camaquã;
  • Campo Bom;
  • Candelária;
  • Canela;
  • Canoas;
  • Canudos do Vale;
  • Capão do Leão;
  • Capivari do Sul;
  • Capela de Santana;
  • Capitão;
  • Caxias do Sul;
  • Cerrito;
  • Cerro Branco;
  • Cerro Grande do Sul;
  • Charqueadas;
  • Chuí;
  • Colinas;
  • Coqueiro Baixo;
  • Coronel Pilar;
  • Cotiporã;
  • Cristal;
  • Cruzeiro do Sul;
  • Dois Irmãos;
  • Dona Francisca;
  • Doutor Ricardo;
  • Eldorado do Sul;
  • Encantado;
  • Espumoso;
  • Estância Velha;
  • Esteio;
  • Estrela;
  • Faxinal do Soturno;
  • Fazenda Vilanova;
  • Feliz;
  • Fontoura Xavier;
  • Formigueiro;
  • Forquetinha;
  • Garibaldi;
  • General Câmara;
  • Glorinha;
  • Gramado;
  • Gramado Xavier;
  • Gravataí;
  • Guaíba;
  • Guaporé;
  • Harmonia;
  • Herveiras;
  • Ibarama;
  • Igrejinha;
  • Imigrante;
  • Ivorá;
  • Ivoti;
  • Jacuizinho;
  • Jaguarão;
  • Lagoa Bonita do Sul;
  • Lagoão;
  • Lajeado;
  • Lindolfo Collor;
  • Linha Nova;
  • Maratá;
  • Marau;
  • Mariana Pimentel;
  • Marques de Souza;
  • Mato Leitão;
  • Minas do Leão;
  • Monte Belo do Sul;
  • Montenegro;
  • Mormaço;
  • Morro Redondo;
  • Morro Reuter;
  • Mostardas;
  • Muçum;
  • Nova Bréscia;
  • Nova Hartz;
  • Nova Palma;
  • Nova Petrópolis;
  • Nova Santa Rita;
  • Novo Cabrais;
  • Novo Hamburgo;
  • Palmares do Sul;
  • Pantano Grande;
  • Paraíso do Sul;
  • Pareci Novo;
  • Parobé;
  • Passa Sete;
  • Passo do Sobrado;
  • Paverama;
  • Pedro Osório;
  • Pelotas;
  • Picada Café;
  • Pinhal Grande;
  • Poço das Antas;
  • Portão;
  • Porto Alegre;
  • Pouso Novo;
  • Presidente Lucena;
  • Progresso;
  • Putinga;
  • Quinze de Novembro;
  • Relvado;
  • Restinga Sêca;
  • Rio Grande;
  • Rio Pardo;
  • Roca Sales;
  • Rolante;
  • Salto do Jacuí;
  • Santa Clara do Sul;
  • Santa Cruz do Sul;
  • Santa Maria;
  • Santa Maria do Herval;
  • Santa Margarida do Sul;
  • Santa Tereza;
  • Santa Vitória do Palmar;
  • Santo Antônio da Patrulha;
  • São Domingos do Sul;
  • São Gabriel;
  • São Jerônimo;
  • São João do Polêsine;
  • São Jorge;
  • São José do Herval;
  • São José do Hortêncio;
  • São José do Norte;
  • São Leopoldo;
  • São Lourenço do Sul;
  • São Sebastião do Caí;
  • São Sepé;
  • São Valentim do Sul;
  • São Vendelino;
  • Sapiranga;
  • Sapucaia do Sul;
  • Segredo;
  • Selbach;
  • Sentinela do Sul;
  • Sério;
  • Sertão Santana;
  • Silveira Martins;
  • Sinimbu;
  • Sobradinho;
  • Soledade;
  • Tabaí;
  • Tapes;
  • Taquara;
  • Taquari;
  • Tavares;
  • Teutônia;
  • Travesseiro;
  • Três Coroas;
  • Triunfo;
  • Tunas;
  • Tupandi;
  • Turuçu;
  • União da Serra;
  • Vale Verde;
  • Vale do Sol;
  • Vale Real;
  • Venâncio Aires;
  • Vera Cruz;
  • Veranópolis;
  • Vespasiano Corrêa;
  • Viamão;
  • Victor Graeff;
  • Vila Maria;
  • Vista Alegre do Prata;
  • Westfália.

