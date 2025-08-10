Campanha do Agasalho já entregou mais de 900 mil itens no RS

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul já entregou à população 948 mil itens arrecadados pela Campanha do Agasalho Aquece RS, lançada em junho. A iniciativa beneficiou 247 municípios com donativos. As informações são do governo do Estado.
No total, 731,3 mil peças de roupas, 83,6 kits de bebê, 80,8 mil pares de calçados e 53 mil cobertores foram doados. Ainda é possível participar da Campanha do Agasalho Aquece RS, entregando as doações nos pontos de coleta ativos em diversas regiões do Estado. Neste ano, o foco é a arrecadação de roupas de frio masculinas, cobertores, mantas, lençóis e toalhas de banho
Os locais para entrega das doações podem ser conferidos no site da Defesa Civil estadual (defesacivil.rs.gov.br/campanha-do-agasalho-2025).
