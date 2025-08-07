Parque Farroupilha sedia mais uma edição do Brechocão neste domingo

O Brechocão, feira coordenada pelo Gabinete da Causa Animal, terá mais uma edição neste domingo (10), no Parque Farroupilha, entre o Parquinho da Redenção e o Auditório Araújo Vianna, das 9h às 16h.

A secretária Tatiana Guerra destaca a importância da feira à causa animal. “A iniciativa não só promove a arrecadação de recursos essenciais para os projetos sociais de proteção e cuidado com os animais, mas também reforça o espírito de solidariedade e comunidade e faz a diferença na vida daqueles que precisam de atenção, amor e um lar”, afirma.

Protetores e entidades voltadas ao bem-estar animal, cadastradas pelo Município de Porto Alegre, comercializam objetos de decoração, roupas e outros artigos pet. Os recursos arrecadados com as vendas contribuem com os gastos de alimentação, albergagem e atendimento clínico-veterinário aos animais.

A protetora de animais, atuante em regiões como Floresta, Humaitá, São Geraldo, Lomba do Pinheiro e Restinga, Renata Becher, dedica toda a arrecadação para a Associação Amor é o Bicho, onde é voluntária. “O evento é fundamental. Além de permitir o engajamento com a comunidade, dá visibilidade às ações das OSCs e dos protetores individuais, oportuniza tanto a colaboração e trocas de conhecimento e experiências entre os ativistas, quanto o diálogo com o poder público municipal”, enfatiza.

A ação da prefeitura ocorre sempre no segundo domingo de cada mês.