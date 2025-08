RS é vice-líder em buscas pela Tarifa Social de Energia Elétrica no País

Uma nova versão da Tarifa Social de Energia Elétrica passou a valer em todo o país. A medida, implementada no início de julho, garante isenção total na conta de luz para famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), desde que tenham consumo mensal de até 80 kWh.



Criado em 2002, o programa ganhou novas regras e ampliou o número de beneficiários, aumentando o interesse da população. Como reflexo, as buscas online pelo termo "tarifa social de energia elétrica" cresceram 125% ao longo do último ano e 83% apenas nos últimos três meses.



O aumento percentual acompanha o volume expressivo de buscas online, que passaram a marca das 400 mil nos últimos doze meses. As pesquisas refletem o desejo dos brasileiros de entender o que é o programa, além de revelar dúvidas como a forma de cadastro, termo que apresentou crescimento de 30% nos últimos três meses, e o direito dos aposentados ao benefício, com aumento de 23% também no trimestre.



O estudo foi desenvolvido pela Descarbonize Soluções, empresa especializada em soluções de energia limpa, que também revelou os estados brasileiros nos quais mais se pesquisou pela nova Tarifa Social e por como se cadastrar no benefício.

Estados em que mais se pesquisou pelo benefício

Neste levantamento, o Rio Grande do Sul aparece em posição de destaque, ocupando o segundo lugar. Goiás aparece em destaque na primeira posição, representando o Centro-Oeste do país ao lado do Distrito Federal, que, novamente, figura em terceira colocação no ranking. A região também conta com a presença do Mato Grosso do Sul entre os dez primeiros colocados.

A quarta e quinta posições ficam com Roraima e Amapá respectivamente, revelando o interesse da região Norte pelo tema. Já o Nordeste aparece através das buscas dos estados do Rio Grande do Norte e do Ceará.

"Em um momento em que a conta de luz pesa ainda mais no bolso dos brasileiros, especialmente por conta da ativação da bandeira vermelha, a Tarifa Social de Energia Elétrica ganha ainda mais relevância. O fato de o Rio Grande do Sul ocupar a segunda colocação evidencia uma conscientização crescente da população gaúcha sobre seus direitos", destacou Nuno Verças, CEO da Descarbonize Soluções.

Verças ainda comentou a importância desse alto interesse dos gaúchos pelo benefício, afirmando que esse tipo de engajamento pode servir de estímulo para que mais pessoas busquem a isenção total na conta de luz.

"As pesquisas expressivas revelam não só o interesse pelo benefício, mas também uma busca ativa por informação e acesso, que é fundamental para que o programa cumpra seu papel. Nosso levantamento mostra que o Estado se destaca como o principal representante da região Sul, o que pode servir de estímulo para que mais famílias conheçam seus direitos e sejam incluídas nesse processo”, ponderou.

Estados em que mais se buscou pelo cadastro no programa

O estudo também levantou os estados que mais procuraram online por como se cadastrar na Tarifa Social de Energia Elétrica no último ano, o Mato Grosso do Sul aparece na primeira posição do ranking, representando a região Centro-Oeste ao lado do Distrito Federal, que ocupa a terceira colocação.



Já o Amapá, vice-líder do ranking, evidencia a região Norte, também retratada pelos estados de Rondônia e Tocantins em sexta e sétimo lugares. Na quarta e quinta posição, estão Sergipe e Rio Grande do Norte, da região Nordeste, que ganha peso com a presença da Bahia na décima colocação.



Abaixo, é possível conferir o levantamento completo com os dez estados nos quais mais se pesquisou pela forma de se cadastrar no benefício nos últimos doze meses:

Os levantamentos evidenciam a forte presença de três regiões do Brasil: Centro-Oeste, Norte e Nordeste, onde grande parte da população é beneficiária do CadÚnico — demonstrando que, para esses locais, a tarifa social pode representar um alívio significativo no orçamento familiar

As três dúvidas que mais aparecem nas buscas dos internautas

A pesquisa também revelou as dúvidas mais frequentes no Google Brasil quando o assunto é a nova Tarifa Social de Energia Elétrica, e a Descarbonize Soluções trouxe a resposta para essas perguntas, que podem ser conferidas abaixo:

O que é a Tarifa Social de Energia Elétrica?



A Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) é um programa do Governo Federal que oferece descontos ou isenção (de acordo com a condição do beneficiário) na conta de luz para famílias de baixa renda. A iniciativa tem como objetivo garantir o acesso à energia elétrica a quem mais precisa, reduzindo o impacto da conta no orçamento familiar. Desde julho de 2025, famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) com consumo mensal de até 80 kWh passaram a ter direito à gratuidade total na fatura de energia.



Como me cadastrar na Tarifa Social de Energia Elétrica?



O cadastro pode ser feito diretamente com a distribuidora de energia da sua região. Para isso, é necessário estar inscrito no CadÚnico com os dados atualizados e apresentar o Número de Identificação Social (NIS) ou o número do Benefício de Prestação Continuada (BPC), se for o caso. Algumas distribuidoras realizam o cadastro de forma automática, mas é importante entrar em contato para verificar se o benefício já está ativo ou se há necessidade de solicitação formal.

Os aposentados têm direito à Tarifa Social de Energia Elétrica?



Sim, aposentados podem ter direito ao benefício, desde que se enquadrem nos critérios do programa. Pessoas que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou têm renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa e estão inscritas no CadÚnico podem solicitar a Tarifa Social. Vale lembrar que o benefício é voltado para famílias de baixa renda, então não é concedido automaticamente para todos os aposentados, é necessário cumprir os requisitos sociais e de consumo definidos pelo programa.

Metodologia

Para descobrir os estados brasileiros que mais buscaram pela Tarifa Social de Energia Elétrica e pela forma de cadastro, foram levantadas as buscas no Google por termos com relação direta ao nome do benefício, além de pesquisas sobre o cadastro no programa.



Depois de levantados os volumes de busca, foi feita a proporção desses valores com o número de habitantes de cada estado, gerando rankings que garantem maior correspondência com a realidade.



As buscas realizadas correspondem ao período de julho de 2024 a junho de 2025, sendo os dados mais atualizados disponibilizados pelas plataformas do Google no momento em que a pesquisa foi realizada.