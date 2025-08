Montagem do Acampamento Farroupilha começa neste sábado no Parque Harmonia

A montagem do Acampamento Farroupilha 2025 de Porto Alegre tem início neste sábado (9), com a chegada dos primeiros piquetes ao Parque Harmonia. Nesta edição, 236 entidades tradicionalistas darão vida à maior celebração da cultura gaúcha no Brasil, ocupando uma área de 100 mil metros quadrados. As informações são da assessoria de imprensa.

Neste primeiro momento,. Os grupos com lotes pares poderão iniciar a montagem a partir do dia 16. O, data prevista para a vistoria do Corpo de Bombeiros, responsável pela aprovação do Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndios (PPCI).. Com o acendimento da Chama Crioula no Parque agendado para 7 de setembro, que será guarnecida durante todo o período do evento.Esta edição, o Acampamento tem como tema cultural ‘Ondas curtas para uma história longa – O centenário de Darcy Fagundes e os 70 anos do Grande Rodeio Coringa’, uma homenagem ao radialista, declamador e comunicador gaúcho. Ao todo, mais de 5 mil profissionais estão envolvidos na organização, produção e operação da estrutura.Ao longo dosque enaltecem a tradição gaúcha, como apresentações de chula, trova, danças folclóricas, música instrumental, pajadas e declamações. Os espetáculos ocorrerão diariamente, das 16h à meia-noite, em dois palcos montados no Parque Harmonia.Entre os destaques desta edição estão o espetáculo cênico-musical ‘Romance da Tafona – Da paixão à libertação’, o Pavilhão da Agricultura Familiar, a Feira Farroupilha de Artesanato e a Ciranda Escolar. E o 2º Festival Pôr do Sol da Canção Piá que promete emocionar com novos talentos da música nativista.O Acampamento Farroupilha 2025 é uma realização da Prefeitura de Porto Alegre e da Secretaria Municipal da Cultura, por meio da Comissão dos Festejos Farroupilhas, em parceria com a GAM3 Parks.