Morre, aos 100 anos, professora emérita da Ufrgs Leda Bisol

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) manifesta profundo pesar pelo falecimento, aos 100 anos, da professora emérita Leda Bisol, no dia 28 de julho. Ao longo de sua trajetória de décadas na docência e na pesquisa, Leda contribuiu de forma significativa para o fortalecimento da pesquisa em Linguística no Brasil, com a formação de diversos pesquisadores. Segundo nota divulgada nas redes sociais da universidade, destacou-se pela dedicação à pesquisa baseada em dados, pela contribuição decisiva aos estudos de Fonologia e pelo pioneirismo na articulação entre abordagens gerativas e sociolinguísticas.

Docente aposentada do Instituto de Letras da Ufrgs, também atuou na Pucrs. Noe, no mês de maio deste ano, também recebeu o título de pesquisadora emérita do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).Em nota de pesar enviada aos colegas de Instituto de Letras (IL/UFRGS) na segunda-feira, ado Brasil, com importante representação no IL. “A ela, tristes hoje com sua partida, seus ex-alunos e colegas expressam gratidão por seu enorme legado à ciência linguística, em particular aos estudos de fonologia do português”.Marcia Velho complementou: “Nossos sentimentos à família e a todas e todos que tiveram a felicidade de com ela conviverem. Hoje é um dia de muita tristeza para a comunidade do Instituto de Letras”. Os ritos de despedida de Leda Bisol foram realizados na terça-feira passada, dia 29 de julho, no Crematório Metropolitano de Porto Alegre.