Devido a uma falha na rede aérea de energia, a Trensurb informa que está operando em via única na manhã desta terça-feira (5), em ambos os sentidos, entre as estações Esteio e Luiz Pasteur.

No trecho, os trens passam pelas plataformas na via normalmente utilizadas pelas composições que transitam em direção à Estação Mercado. Os equipamentos estão com intervalos de 15 minutos no momento. Equipes de manutenção estão avaliando a situação, porém ainda não há previsão de normalização.