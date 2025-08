Movimento que reúne 59 entidades se posiciona a favor do Plano Diretor

O Movimento Porto Alegre+ divulgou um posicionamento favorável ao processo de revisão do Plano Diretor. O grupo reúne entidades de diversos setores e entende que o novo plano é definitivo para o desenvolvimento da Capital ao longo da próxima década e sua atualização é urgente. Nesta quarta-feira (6), será instalada a Comissão Especial do Plano Diretor, na Câmara de Porto Alegre.

Estarão à frente do grupo cinco parlamentares da oposição e outros nove da base. São eles os vereadores Idenir Cecchim (MDB), Cláudia Araújo (PSD), Atena Roveda (PSOL), Giovani Culau (PCdoB), Karen Santos (PSOL), Jessé Sangalli (PL), Jonas Reis (PT), José Freitas (Republicanos), Marcio Bins Ely (PDT), Juliana de Souza (PT), Marcos Felipi (Cidadania), Mauro Pinheiro (PP), Moisés Barboza (PSDB) e Ramiro Rosário (Novo).

Confira a nota na íntegra

O Movimento Porto Alegre+, que reúne 59 entidades representativas do comércio e varejo, indústria, serviços, educação, saúde, turismo, arquitetura, urbanismo e empreendedorismo, vem a público manifestar seu total apoio ao processo de revisão do Plano Diretor Urbano Sustentável de Porto Alegre, conduzido pela Prefeitura Municipal desde 2019.

O novo plano tem legitimidade técnica e respaldo social e representa um marco necessário e urgente para preparar a cidade para os desafios da próxima década, especialmente frente à crise climática, à necessidade de inclusão social, à valorização da mobilidade urbana e à geração de oportunidades em todas as regiões da cidade. O Movimento defende a atualização urgente do Plano Diretor como passo essencial para que Porto Alegre acompanhe as transformações econômicas, sociais e ambientais e avance rumo a umacidade mais moderna, inclusiva e sustentável.

O primeiro objetivo do novo Plano Diretor é justamente adaptar Porto Alegre aos impactos das mudanças climáticas e prevenir tragédias como a enchente de 2024. A proposta reconhece as vulnerabilidades territoriais, promove soluções baseadas na natureza, fortalece os sistemas de infraestrutura urbana e orienta a ação pública para proteger vidas e tornar a cidade mais resiliente.

Trata-se de um processo técnico, transparente e amplamente participativo, que contou com mais de 150 reuniões, 30 oficinas, três conferências, dois seminários e milhares de participações presenciais e remotas ao longo dos últimos cinco anos. A proposta foi construída com base em dados, estudos técnicos e referências nacionais e internacionais consolidadas.

O Porto Alegre+ é uma ação conjunta de mobilização e conscientização para que Porto Alegre tenha mais mobilidade urbana, mais geração de empregos, mais empreendedorismo, mais crescimento econômico, mais segurança, densificação ordenada, mais valorização de áreas e bairros mais completos, gerando mais qualidade de vida à população.

Diante de manifestações recentes que colocam em dúvida a constitucionalidade da proposta, reafirmamos que a minuta do novo Plano Diretor: Estabelece uma divisão normativa clara, entre planejamento estratégico (Plano Diretor) e regulação territorial (LUOS), adotada por várias capitais brasileiras; Incorpora o desafio climático com a proteção das áreas vulneráveis como objetivo

estratégico; Respeita e valoriza a participação popular, com espaços de escuta abertos até a audiência pública final, marcada para 9 de agosto.

O novo Plano Diretor foi construído com responsabilidade institucional e voltado a resolver os problemas reais de quem vive, empreende e trabalha em Porto Alegre. Não é um projeto de governo, mas um projeto de cidade. Um pacto urbano necessário para garantir segurança jurídica, justiça territorial e um desenvolvimento mais sustentável, resiliente e humano.

Seguimos confiando na continuidade do debate técnico e democrático na Câmara de Vereadores e reforçamos nosso compromisso com uma cidade que olha para o futuro. Movimento Porto Alegre+

Agosto de 2025

