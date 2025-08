Comissão Especial do Plano Diretor será instalada nesta quarta (06)

Será instalada nesta quarta-feira (06) a Comissão Especial do Plano Diretor, responsável por discutir e avaliar o projeto, que deve ser enviado pelo Executivo à Câmara de Porto Alegre nos próximos meses. As discussões serão divididas em 7 eixos, sendo eles Desenvolvimento Social e Cultural, Ambiente Natural, Patrimônio Cultural, Mobilidade e Transporte, Desempenho, Estrutura e Infraestrutura Urbana, Desenvolvimento Econômico e Gestão da Cidade.



A comissão será composta por 14 parlamentares, sendo 5 da oposição e 9 da base. Fazem parte do grupo os vereadores Idenir Cecchim (MDB), Cláudia Araújo (PSD), Atena Roveda (PSOL), Giovani Culau (PCdoB), Karen Santos (PSOL), Jessé Sangalli (PL), Jonas Reis (PT), José Freitas (Republicanos), Marcio Bins Ely (PDT), Juliana de Souza (PT), Marcos Felipi (Cidadania), Mauro Pinheiro (PP), Moisés Barboza (PSDB) e Ramiro Rosário (Novo).

O comitê será presidido pelo vereador Idenir Cecchim (MDB), que também é líder da base na Câmara. De acordo com o parlamentar, o projeto será analisado tecnicamente, ainda que questões políticas possam entrar em consideração. "Um grande acerto do prefeito (Sebastião) Melo foi não ter colocado ano passado o Plano Diretor na Casa para não contaminar com a questão política", afirmou. O relator geral da comissão será o vereador Jessé Sangalli, responsável por elaborar o relatório final.

Cada eixo terá um relator, que se debruçará exclusivamente sobre a sua temática. Os parlamentares serão escolhidos oficialmente na quarta, porém alguns nomes já circulam no Plenário. O vereador Marcos Felipi deve assumir o eixo de Mobilidade e Transporte, Ramiro Rosário deve ficar com o Ambiente Natural e a vereadora Cláudia Araújo deve se responsabilizar pelo Desenvolvimento Social e Cultural. A vice-presidência do grupo deve ficar a cargo do vereador Moisés Barboza.