Segunda-feira terá chuva na maior parte do RS

A segunda-feira (4) será de tempo instável no Rio Grande do Sul. Isso porque, conforme as informações da MetSul Meteorologia, as nuvens carregadas seguem no Estado após um domingo chuvoso na maior parte das regiões. Na Capital e na Região Metropolitana, a probabilidade é de chuva forte ao longo do dia, com mínima de 11ºC e máxima de 15ºC.

A diminuição da pressão do ar a partir do Paraguai ajuda a manter as nuvens carregadas que avançam pela ação de ventos em altitude. Da mesma forma, uma nova massa de ar frio e seco vinda do Uruguai e da Argentina se aproxima. Desta forma, a região Sul e Campanha tem chance de chuva mais no início do dia. Ao longo da tarde, o sol deve aparecer. Nas outras regiões, segue a previsão de chuva.