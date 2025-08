Primeira semana de agosto será marcada pela presença de chuva no RS

A primeira semana de agosto será marcada pela presença de chuva no Rio Grande do Sul. Os gaúchos terão uma segunda-feira (4) em que as nuvens carregadas vão continuar atuando pela maior parte das regiões do Rio Grande do Sul. Ao mesmo tempo, uma nova massa de ar frio e seco do Uruguai e da Argentina se aproxima do território gaúcho. Na região Sul e na Campanha, existe a possibilidade de chuva mais no início do dia, já que ao longo da segunda-feira o sol vai aparecer gradativamente. Nas outras regiões, segue a previsão de chuva forte.

Em Porto Alegre, o começo da semana será marcada pela instabilidade. Na Região Metropolitana, existe a previsão de instabilidade forte. Na Capital, os termômetros devem registrar a temperatura mínima de 11ºc e a máxima de 15ºC. Na terça-feira (5), uma massa de ar seco e frio começa a predominar no Estado. O dia começa com uma maior quantidade de nuvens, mas o sol vai aparecendo. As temperaturas vão oscilar entre 6ºC a mínima e 17ºC a máxima.

Segundo a MetSul, no domingo (3), a chuva forte marcou presença no território gaúcho. Os acumulados de chuva até o final da manhã de domingo no Estado atingiram 100 mm em Cachoeira do Sul, 88 mm em São Francisco de Assis, 87 mm em Canguçu, 80 mm em Restinga Seca e Pelotas, 78 mm em Rosário do Sul, 74 mm em Venâncio Aires e Encruzilhada do Sul e 72 mm em Jaguari. A Região Metropolitana de Porto Alegre registrou acumulados altos, com 71 mm em Cachoeirinha, 69 mm em Nova Santa Rita, 67 mm em Alvorada, 65 mm em Sapucaia do Sul, 64 mm em Novo Hamburgo e Canoas, 63 mm em Gravataí e Viamão, 62 mm em São Leopoldo e 54 mm em Eldorado do Sul.

Em Porto Alegre, choveu 56 mm o que resultou em pontos de alagamento em diversos bairros da cidade como na região do bairro Navegantes e Humaitá. Na rua Voluntários da Pátria, próximo da igreja Navegantes, havia acúmulo de água. A Defesa Civil do Estado informa que 16 cidades registraram prejuízos em razão da chuva forte que atingiu o Estado no final de semana. Os municípios, na sua maioria, tiveram queda de granizo que atingiram residências com prejuízos materiais. Ninguém ficou ferido.