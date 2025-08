Defesa Civil alerta para temporais e ventos fortes neste fim de semana no RS

Defesa Civil do Estado alertou, por meio de publicação nas redes sociais, para a previsão de t emporais, com chuva, raios, queda de granizo alertou, por meio de publicação nas redes sociais, para a previsão de te rajadas de vento neste fim de semana no Rio Grande do Sul. Neste sábado (2), a instabilidade deve os acumulados devem variar entre 10 e 40 mm, podendo chegar aos 60 mm/dia na região Central, parte do Sul e Costa Doce.

No Nordeste e extremo Sul do Estado, não são esperados volumes significativos de chuva neste sábado.

As rajadas de vento variam entre 60 e 80 km/h, podendo atingir os 90 km/h associadas aos temporais. No domingo (3), a chuva deve ser de moderada a forte, acompanhada de raios e temporais com queda de granizo e rajadas de vento que podem atingir os 90 km/h. Os acumulados variam entre 10 e 30 mm na Costa Doce, Região Metropolitana, Litoral Médio e Norte, Serra, Nordeste e Norte. No Centro e parte dos Vales, os acumulados variam entre 30 e 50 mm, podendo alcançar pontualmente os 100 mm nas Missões e Noroeste.