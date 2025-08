Ventos e granizo provocam temporais no Rio Grande do Sul

Porto Alegre amanheceu neste sábado (2) com tempo abafado, ventos do quadrante Norte e temperaturas acima da média para o horário. A instabilidade que se espalha pelo Rio Grande do Sul desde a madrugada, já provocou temporais com granizo, vendavais e grande incidência de raios no Sul e no Oeste do Estado, conforme dados da MetSul Meteorologia.

Em cidades da Campanha e da Fronteira Oeste, os efeitos do tempo severo foram mais intensos. Em Jaguarão, o vento chegou a impressionantes 104 km/h, segundo medição do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Em Bagé, houve registro de granizo em diversos pontos, além de rajadas de 90 km/h.

A instabilidade climática está associada à atuação de uma corrente de jato em baixos níveis da atmosfera, que transporta ar quente desde o Centro-Oeste brasileiro e a Bolívia. Esse ar mais quente em altitude aumenta a instabilidade da atmosfera, favorecendo a formação de nuvens carregadas, com risco de chuva forte, granizo, raios e vendavais.

O avanço da instabilidade foi acompanhado por intensa atividade elétrica. Até as 7h da manhã, o sensor GLM do satélite GOES-19 detectou mais de mil raios em Santa Vitória do Palmar e centenas de descargas em Bagé, Livramento, Jaguarão e outras cidades da Metade Sul.

Além dos temporais localizados, o vento Norte soprou com força também no Centro do Estado, elevando as temperaturas mesmo durante a madrugada. Em Santa Maria, foram registradas rajadas de até 60 km/h, com os termômetros marcando 25ºC nas primeiras horas do dia. Em Agudo, no Centro-Serra, a madrugada foi ainda mais quente, com 27ºC.

Segundo alerta especial da MetSul Meteorologia, o risco de tempo severo permanece neste fim de semana. A chegada de uma frente fria ao Estado neste domingo (3) pode intensificar as instabilidades, com tempestades previstas para áreas do Centro ao Norte do Rio Grande do Sul, incluindo a Região Metropolitana de Porto Alegre e os vales.

A MetSul reforça que o cenário exige atenção redobrada da população devido à possibilidade de granizo e vendavais isolados, além de cortes de energia e transtornos no trânsito urbano.