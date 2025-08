Obras para garantir trens na Expointer alteram operação da Trensurb neste sábado

Neste sábado (2), os trens da Trensurb circulam em via única, em ambos os sentidos, no trecho que compreende as estações São Pedro e Farrapos. Nesse trecho, eles passam pelas plataformas na via normalmente utilizada pelas composições que transitam em direção à Estação Mercado.

As plataformas estarão devidamente sinalizadas para melhor orientar os usuários, mas é importante ter atenção aos indicadores de destino dos trens. Em função das alterações na operação, os intervalos entre viagens ao longo de todo o dia serão de 22 minutos (normalmente, variam de 12 a 20 minutos).



A fim de permitir a continuidade dos trabalhos de reconstrução da via, necessários devido aos impactos da enchente de maio de 2024, o serviço de trens segue sendo complementado pelo uso de ônibus, no trecho entre as estações Mercado e Mathias Velho, nos dias úteis e sábados, após as 20h, e, aos domingos, durante todo o horário de operação. Mais informações em bit.ly/42HPioo.



As alterações de sábado ocorrem a fim de assegurar que, durante o período de realização da 48ª Expointer, a circulação de trens aconteça em toda a linha, de Mercado a Novo Hamburgo, durante todo o horário de funcionamento do sistema, das 5h às 23h, sem necessidade de serviço complementar de ônibus.