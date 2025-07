Prefeitura anuncia 1,8 mil novas vagas em escolas de educação infantil em Porto Alegre

Com um investimento de R$ 35 milhões provenientes de sete instituições privadas sem fins lucrativos, a secretaria municipal de Educação de Porto Alegre (Smed) anunciou, na manhã desta quinta-feira (31), o projeto "Infância em Construção", que consiste em ações que envolvem a construção de novas escolas, a ampliação e a reforma de escolas municipais de educação infantil. O movimento irá resultar no surgimento de 1,8 mil novas vagas para crianças que estão na fila de espera. As obras, que iniciam em agosto, devem ser concluídas em um ano.

Serão construídas quatro novas escolas, ampliados os prédios de sete unidades, além de uma reabertura. A prefeitura irá disponibilizar os terrenos e os institutos parceiros irão executar as obras, que serão futuramente doadas formalmente ao município.

O evento contou com a presença do prefeito Sebastião Melo, do secretário de Educação, Leonardo Pascoal, e dos representantes das instituições participantes do projeto. A partir da iniciativa, a Smed pretende promover escolas modernas, acessíveis e com ambientes acolhedores, fortalecer parcerias público-privadas na educação, promover a equidade social, o fortalecimento da cidadania e o desenvolvimento econômico local.

"Temos avançado muito na promoção da educação gratuita e de qualidade, mas ainda estamos convivendo com um déficit de 1,8 mil crianças que estão em filas de espera. Vamos zerar a fila de espera? Não exatamente. Os números batem, mas à medida que melhoramos esse serviço, mais famílias têm interesse em entrar nessa fila", explicou o secretário municipal de educação.

Pascoal ainda afirmou que os problemas gerados pela falta de vagas nas escolas infantis trazem diversas consequências. "Nossa preocupação é o desenvolvimento das crianças. As escolas cumprem funções que vão além da educação. É também uma segurança para que os pais possam ir trabalhar sabendo que os filhos estão em um ambiente acolhedor", disse.

Durante seu discurso, o prefeito Sebastião Melo (MDB), ressaltou a importância das parcerias público-privadas (PPP). "Nós ainda temos uma boa quantidade de crianças de zero a 3 anos na fila, e esse é um passo importante para zerar. Temos parceiros privados, que conseguem construir com maior agilidade e sem as dificuldades que o poder público possui com etapas burocráticas. A união de esforços entre o público e o privado é fundamental para melhorarmos os resultados da educação", explicou.

As sete instituições privadas sem fins lucrativos que financiaram o projeto "Infância em Construção" são: Instituto Jama, Instituto Cultural Floresta, Instituto Franco, Instituto Mari Johannpeter, Instituto Helda Gerdau, Instituto Ling e Instituto Alma Mater.

Lista de escolas contempladas e os respectivos financiadores

• Reabertura da Escola Rio Grande do Sul (Centro Histórico). Instituto Cultural Floresta;

• Ampliação da EMEB Leopolda Barnewitz (Cidade Baixa). Instituto Cultural Floresta;

• Ampliação da EMEI Miguel Granato Velasquez (Sarandi). Instituto Cultural Floresta;

• Ampliação da EEI Favo de Mel (Sarandi). Instituto Alma Mater e Instituto Ling;

• Ampliação da IEI Brincando e Aprendendo (Farrapos). Instituto Alma Mater e Instituto Ling.

• Ampliação da IEI Vila União (Sarandi) - Instituto Alma Mater e Instituto Ling;

• Ampliação da ECEI Padre Luiz Pedrollo (Partenon) - Instituto Helda Gerdau;

• Nova escola de educação infantil 1 (Restinga) - Instituto Mari Johannpeter;

• Nova escola de educação infantil 2 (Restinga) - Instituto Mari Johannpeter;

• Nova escola de educação infantil 3 (Rubem Berta) - Instituto Jama;

• Ampliação da EEI Eni Medeiros (Jardim Carvalho) - Instituto Franco;

• Nova escola de educação infantil 4 (Mário Quintana) - Instituto Franco.