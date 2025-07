Frio continua, mas perde intensidade no RS nesta quinta-feira

A quinta-feira (31) começa novamente com frio em todo o Rio Grande do Sul, mas a notícia positiva é que as temperaturas mínimas não devem ser tão baixas quanto as registradas nesta quarta (30). Segundo a MetSul Meteorologia, ainda há chance de geada isolada em áreas de baixada, especialmente na Serra.

O tempo segue sob influência de uma massa de ar seco e frio, garantindo sol na maior parte do Estado ao longo do dia. Pela manhã, podem ocorrer pontos de nevoeiro, e o aumento da nebulosidade deve ser mais perceptível na região de fronteira com o Uruguai.

Em Porto Alegre e na Região Metropolitana, o cenário é semelhante: sol entre poucas nuvens durante todo o dia, com temperaturas variando de 5°C ao amanhecer a máximas em torno de 17°C à tarde. Há possibilidade de nevoeiros localizados no início do dia. O frio da manhã deve se repetir, mas com leve elevação das temperaturas.

Na sexta-feira (1º), o tempo segue firme, mas com aumento de nuvens ao longo do dia. O frio da madrugada perde força, e o sol ainda aparece em diversos momentos.