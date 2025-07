Concluída a revitalização paisagística na Orla do Guaíba em Porto Alegre

A Gam3 Parks, consórcio responsável pela administração da Orla do Gasômetro, realizou um importante processo de revitalização paisagística na área que corresponde ao nível da Avenida Edvaldo Pereira Paiva.



A ação, iniciada ainda neste mês, contempla o replantio de mudas, reforço no estaqueamento de árvores depredadas e a adubação geral do jardim da ciclovia. O trabalho agiu respeitando integralmente o projeto de paisagismo da Orla, que serve de norte para todas as intervenções feitas no espaço.

• LEIA TAMBÉM: CEEE troca postes de lugar e os coloca em meio à ciclovia da orla de Porto Alegre



Com execução da empresa Agroflor, responsável pela manutenção, jardinagem e paisagismo do trecho, a intervenção inclui o replantio de 12 ipês-amarelos (Handroanthus albus), espécie–símbolo na beira da ciclovia. Além da reposição de exemplares ornamentais como a Íris (Moreia Neomarica), presente nas floreiras da escadaria, o Guaimbé (Philodendron bipinnatifidum) e o Capim-do-Texas (Cenchrus setaceus).



Outro foco da intervenção é a recuperação do estaqueamento de árvores já existentes, que sofreram danos com as fortes chuvas, a enchente que atingiu a cidade e atos de vandalismo. Com a conclusão do trabalho, o espaço deve retomar seu aspecto original, reforçando a beleza do entorno e oferecendo um ambiente mais agradável à população. Com execução da empresa Agroflor, responsável pela manutenção, jardinagem e paisagismo do trecho, a intervenção inclui o replantio de 12 ipês-amarelos (Handroanthus albus), espécie–símbolo na beira da ciclovia. Além da reposição de exemplares ornamentais como a Íris (Moreia Neomarica), presente nas floreiras da escadaria, o Guaimbé (Philodendron bipinnatifidum) e o Capim-do-Texas (Cenchrus setaceus).Outro, que sofreram danos com as fortes chuvas, a enchente que atingiu a cidade e atos de vandalismo. Com a conclusão do trabalho, o espaço deve retomar seu aspecto original, reforçando a beleza do entorno e oferecendo um ambiente mais agradável à população.