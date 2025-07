CEEE troca postes de lugar e os coloca em meio à ciclovia da orla de Porto Alegre

Funcionários da CEEE Equatorial entraram a noite desta segunda-feira (29) para efetuar os trabalhos de troca de postes da avenida Diário de Notícias, via bastante conhecida da Zona Sul de Porto Alegre. O que intrigou os moradores, além do congestionamento no local, foi o fato de eles terem sido concretados no meio da ciclovia.