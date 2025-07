Fim do ciclone garante quarta-feira de sol e frio no RS

Sem mais nenhuma influência do ciclone extratropical que provocou ventos fortes no início da semana, o tempo firme segue predominando nesta quarta-feira (30) no Rio Grande do Sul. Uma massa de ar seco e frio cobre o Estado, garantindo sol e poucas nuvens ao longo do dia.

O amanhecer será gelado, com possibilidade de geada em diversas regiões e formação pontual de nevoeiros. À tarde, as temperaturas sobem um pouco, mas seguem amenas: as máximas não devem ultrapassar os 18°C em nenhuma região. O vento já não representa risco, e a ressaca no Litoral vai perdendo força, embora ainda haja ondas elevadas em alguns pontos da costa.

Em Porto Alegre e na Região Metropolitana, a manhã começa com frio intenso, com mínimas próximas de 5°C. A quarta será ensolarada e seca, com variação de poucas nuvens. As temperaturas sobem durante a tarde, chegando aos 17°C, mas o frio persiste à noite.

Nesta quinta-feira (31), o ar seco segue presente, mesmo com o aumento de nuvens. Ainda faz frio pela manhã, mas o sol aparece entre as nuvens ao longo do dia. A instabilidade deve retornar ao Estado entre sexta e sábado, com chance de chuva.