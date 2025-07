Como Zildo De Marchi mantém rotina empresarial aos quase 100 anos

Referência para aqueles que um dia sonham em empreender e montar o próprio negócio sem renunciar aos valores éticos e morais. Este é Zildo De Marchi. Antes mesmo de muitos terem nascido, o descendente de italianos já trazia sua ousadia para o mundo dos negócios e tornava-se um expoente na história corporativa do Rio Grande do Sul.

Na segunda das três reportagens da série “Os centenários de Porto Alegre”, que conta os segredos da longevidade de personagens da Capital que já chegaram, ou estão chegando, aos 100 anos de idade, o Jornal do Comércio conversou com o empresário.

Fez da Capital, casa

Zildo nasceu em 1° de outubro de 1925, na cidade de Barão, no Rio Grande do Sul. Foi casado com Adiles Pretto de Marchi (in memoriam), é pai de quatro, tem oito netos e cinco bisnetos. Apesar de nascido em Barão, então distrito de Montenegro, cruzou seu caminho com a cidade de Porto Alegre, da qual recebeu o título de cidadão, muito cedo, quando decidiu sair da casa dos pais para buscar outras oportunidades para sua vida.

Zildo é leitor assíduo do Jornal do Comércio TÂNIA MEINERZ/JC

De décadas para cá acumulou cargos, premiações e o mais importante: a admiração daqueles que conviveram com ele. Após algumas gestões em entidades gaúchas, atualmente ocupa o cargo de presidente da Uniagro e do Sindiatacadistas do Rio Grande do Sul. Fundador do Sindicato da Indústria de Laticínios do RS, foi o precursor do leite de saco plástico no Brasil.

Hoje, De Marchi, prestes a completar 100 anos de idade, continua mantendo uma rotina regrada e bastante ativa, colocando as limitações de lado e mostrando que é possível conciliar trabalho com qualidade de vida. Essa conciliação não é da boca para fora, afinal, ainda vai ao escritório presencialmente de segunda a sexta-feira cumprir com suas obrigações. “Eu vou lá e acompanho o desempenho do meu pessoal. Tenho um bom diálogo com eles, trato-os com muito respeito e eles me tratam com muito respeito”, descreve o empresário. Para que isso seja possível, ele conta com uma equipe de profissionais que o acompanham diariamente e certificam-se que ele receba o melhor tratamento e siga na melhor condição possível.

A psicofisioterapia transforma

Um dos que fazem parte dessa extensa equipe é o fisioterapeuta Jocimar Muller, que há alguns anos já é responsável pela parte motora de Zildo. O profissional atende a domicílio, e curiosamente foi quem recebeu a reportagem do Jornal do Comércio na entrada do prédio onde o empresário reside.

Com sessões de uma hora de duração duas vezes na semana, Muller mistura exercícios e bom-humor para melhorar a mobilidade do centenário e ainda estreitar seus laços com ele. “Fazendo meus atendimentos a domicílio eu crio um vínculo com o paciente. Costumo chamar isso de psicofisioterapia. Geralmente o idoso, se isolando da comunidade e dos seus familiares, acaba entrando em depressão. Meu trabalho é mostrar que a autonomia permite que ele possa alcançar outras possibilidades nessa fase da vida”, explica o fisioterapeuta.

O fisioterapeuta acompanha a rotina de exercícios do empresário TÂNIA MEINERZ/JC

O profissional se especializou no atendimento de idosos frágeis, que já passaram dos 80 anos. Zildo é um caso à parte, de frágil não tem nada. A cada repetição dos exercícios, mostrava-se mais fortalecido. “O seu Zildo tem uma história de trabalhar em família numa colônia e isso lhe dá condições físicas muito boas. É admirável, porque mesmo com a idade que tem, ele continua olhando para frente, nunca vi ele reclamar de algo. Quando eu chego aqui para medir os sinais vitais, ele está sempre lendo algo. Eu costumo brincar que quando crescer quero ser que nem ele”, descreve Muller.

A descrição bate com a realidade. Em meio ao “senta e levanta” da cadeira e as caminhadas guiadas pelo apartamento, o senhor apresenta uma bela resistência. Entre seus segredos, impossível não citar a alimentação. À mesa, um prato com iogurte, café e uma bela variedade de frutas o espera. Entre uma garfada e outra, dá seus pitacos sobre o mundo que vê hoje. “A nova geração se preocupa muito com coisas de pouca relevância. Eles têm que cuidar mais do seu bem-estar pessoal e do bem-estar profissional e, evidentemente, dar atenção ao seu futuro”, orienta Zildo.

Boa alimentação do empresário é um dos segredos para longevidade TÂNIA MEINERZ/JC

Além do estímulo físico, há o estímulo cognitivo. Costuma fazer a contagem das repetições dos exercícios em italiano para manter o cérebro trabalhando. “Uno, due, ter, quattro, cinque, sei...”, contava. Entre um copo d’água e os movimentos orientados pelo fisioterapeuta, encontra-se outra grande explicação por trás da longevidade do empresário. “Bora, respira fundo, mais uma. Vamos lá, professor! ”, motiva o fisioterapeuta.

A rotina é quase sempre a mesma. Salvas algumas exceções, costuma acordar por volta das oito horas, faz a fisioterapia com o Jocimar, toma seu café e vai para a empresa. Durante o almoço e a janta, gosta de tomar uma tacinha de vinho para acompanhar. “Este é o segredo por trás de tudo”, diz aos risos. Além disso, não abre mão do cochilo da tarde que o revigora durante o intervalo.

Negócio é relacionamento

Zildo gosta de fazer tudo sozinho, preza muito pela independência. O “gringo” é teimoso, evita ao máximo pedir ajuda a terceiros. Por trás dessa teimosia e do gênio forte, existe um senhor que faz tudo pelo próximo. “O que me chama a atenção é o quanto ele é humano. De quanto ele pensa nos outros, tanto nos funcionários quanto nos amigos. Nunca cuidei de uma pessoa tão maravilhosa e querida quanto ele”, comenta Giane Sá de Castro, uma das cuidadoras de Zildo.

Em um mundo cada vez mais marcado pela polarização, pela falta de comunicação e pelas desavenças, o empresário se consolida com unanimidade entre a comunidade. No prefácio do livro “Zildo De Marchi: barriga no balcão, olho no mundo!”, escrito por Danilo Ucha e Paula Sória Quedi, o empresário e amigo Paulo Velhinho descreve Zildo como “um raro exemplo de alguém capaz de escrever uma história de sucesso respeitando sempre os valores éticos e morais.”

Ele guarda diversos exemplares da sua biografia no apartamento em que reside TÂNIA MEINERZ/JC

Ele não escondia a alegria e a ansiedade para a comemoração do 100° aniversário. “Tendo saúde eu vou tocando”, brinca. Enquanto posava para as fotos que viriam a ser veiculadas na reportagem, abria um tímido sorriso que transmitia a leveza que o acompanhava. Ao fim da conversa, quis partilhar um pouco do que aprendeu ao longo da trajetória. “O mais importante é trabalhar com boa vontade, respeitar teus clientes e colegas. Nunca discutir, sempre conversar, conversando a gente se entende. A chave é uma boa relação social e uma boa relação profissional”, indica o (quase) centenário.