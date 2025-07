CEEE Equatorial restabelece energia para 223 mil afetados pelo ciclone extratropical

Em nota divulgada à imprensa na manhã desta terça-feira (29), a CEEE Equatorial afirma que restabeleceu a energia para 52% dos clientes afetados pelo ciclone extratropical desde a noite de domingo. Já são 223 mil clientes com o serviço retomado.

A distribuidora garante seguir em alerta máximo para recompor os transtornos causados pela passagem do ciclone, atuando de forma ininterrupta e com foco nas regiões com maior número de ocorrências.



O pico do desabastecimento foi registrado na segunda-feira (28), às 13h, com 430 mil clientes sem luz. No momento, 207 mil aguardam o restabelecimento do serviço. As cidades mais impactadas são Capão da Canoa, Viamão, Porto Alegre, Osório e Tramandaí, que concentram a maior parte das interrupções.



Segundo a MetSul Meteorologia, o afastamento gradual do ciclone extratropical deve reduzir consideravelmente a intensidade dos ventos a partir desta terça-feira.